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Dünya Bankası'ndan Şimşek'e övgü, Türkiye'ye 18 milyar dolarlık destek

Dünya Bankası, Türkiye'ye önümüzdeki üç yıl içinde 18 milyar dolarlık finansman sağlayacak.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 13:38
Dünya Bankası'ndan Şimşek'e övgü, Türkiye'ye 18 milyar dolarlık destek

Dünya Bankası'ndan Şimşek'e övgü dolu sözler

Dünya Bankası'nın Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin ekonomik geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Lopez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğindeki ekibin enflasyonla mücadelede kararlılığını vurguladı ve Türkiye'ye önümüzdeki üç yıl içinde 18 milyar dolarlık finansman sağlanacağını açıkladı.

Türkiye'nin Ekonomik Potansiyeli

Türkiye'nin insan sermayesi ve güçlü altyapısıyla donatılmış bir ülke olduğunu belirten Lopez, ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini ancak bu sürecin birçok fırsatı da beraberinde getireceğini söyledi. Zorlukların aynı zamanda olumlu gelişmelerin habercisi olabileceğine dikkat çeken Lopez, Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi.

18 Milyar Dolarlık Destek Paketi

Dünya Bankası Yönetim Kurulu ile Nisan 2024'te gerçekleştirilen toplantıya değinen Lopez, Türkiye'ye yönelik büyük bir finansal destek planının onaylandığını duyurdu. Bu kapsamda Türkiye'ye 3 yıl içinde toplam 18 milyar dolarlık finansman sağlanacak. Bu miktarın mevcut 17 milyar dolarlık fonlamayı tamamlayacağını ifade eden Lopez, 18 milyar dolarlık desteğin 12 milyar dolarının özel sektöre, 6 milyar dolarının ise kamu sektörüne tahsis edileceğini açıkladı.

Bakan Mehmet Şimşek'e Övgü

Lopez, Türkiye'nin enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığına da vurgu yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibinin enflasyonla etkin bir şekilde mücadele ettiğini ve bu süreçte önemli adımlar attıklarını belirtti. Türkiye'nin ekonomik istikrarını koruma ve güçlendirme çabalarını takdir ettiğini dile getiren Lopez, Dünya Bankası olarak Türkiye'nin bu çabalarını desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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