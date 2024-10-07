Dünya Yatırımcı Haftası 2023 Başladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 8. Dünya Yatırımcı Haftası'nın açılışında yaptığı konuşmada, sermaye piyasalarındaki faaliyetlerin her haneye dokunduğunu vurguladı. Gönül, "Bu nedenle finansal okuryazarlık ve yatırımcı eğitimi konusunda hepimize önemli görevler düşüyor." şeklinde ifade etti.

Finansal Okuryazarlık ve Sürdürülebilirlik Teması

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen bu yılki etkinlik, finansal okuryazarlık, uzun vadeli yatırım araçları ve sürdürülebilirlik konularına odaklanıyor. Gönül, Türkiye genelinde 12 milyon yatırımcı bulunduğunu ve bu sayının artış göstermesinin önemine değindi. "Finansal Okuryazarlık Seferberliği"

2024 yılının, finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması için bir seferberlik yılı olacağı bilgisini paylaşan Gönül, çeşitli bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Aynı zamanda İstanbul Finans Merkezi'nde sermaye piyasaları eğitimi verecek teknik bir lisenin kurulması için de görüşmelerin sürdüğünü ekledi.

Yatırımcı Eğitimi ve Bilinçlendirme

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, daha fazla katma değer üretmek için sermaye piyasalarının büyümesi gerektiğini ifade ederek, yatırımcıların bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Karagöz, her 12 kişiden birinin artık pay senedi yatırımcısı olduğunu belirtti. "Sosyal Medya Uyarısı"

Karagöz, sosyal medyada dolaşan yanıltıcı bilgilere karşı yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sermaye piyasalarının orta ve uzun vadeli yatırımlar için tasarlandığını belirten Karagöz, yatırım kararlarının her zaman bilgiye dayalı olarak alınması gerektiğini vurguladı.

Etkinlik Detayları

İki gün sürecek olan 8. Dünya Yatırımcı Haftası, çevrim içi 10 panelde toplam 50 uzman panelist ile bireysel ve kurumsal yatırımcılara bilgi ve deneyim aktaracak.

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve her yıl tüm dünyada kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin katkılarıyla Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle başladı. Törene Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül (solda) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz (sağda) da katıldı.

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve her yıl tüm dünyada kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin katkılarıyla Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle başladı. Törene Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül (solda) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz (sağda) da katıldı.

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve her yıl tüm dünyada kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin katkılarıyla Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle başladı. Törene Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül (solda) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz (sağda) da katıldı.

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve her yıl tüm dünyada kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin katkılarıyla Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle başladı. Törene Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül (solda) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz (sağda) da katıldı.

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve her yıl tüm dünyada kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin katkılarıyla Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle başladı. Törene Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül (solda) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz (sağda) da katıldı.

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve her yıl tüm dünyada kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin katkılarıyla Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle başladı. Törene Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül (solda) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz (sağda) da katıldı.

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve her yıl tüm dünyada kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin katkılarıyla Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle başladı. Törene Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül (solda) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz (sağda) da katıldı.

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve her yıl tüm dünyada kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin katkılarıyla Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle başladı. Törene Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül (solda) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz (sağda) da katıldı.

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve her yıl tüm dünyada kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin katkılarıyla Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle başladı. Törene Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül (solda) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz (sağda) da katıldı.

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve her yıl tüm dünyada kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin katkılarıyla Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle başladı. Törene Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül (solda) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz (sağda) da katıldı.

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve her yıl tüm dünyada kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin katkılarıyla Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle başladı. Törene Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül (solda) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz (sağda) da katıldı.

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve her yıl tüm dünyada kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin katkılarıyla Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle başladı. Törene Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül (solda) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz (sağda) da katıldı.

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve her yıl tüm dünyada kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin katkılarıyla Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle başladı. Törene Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül (solda) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz (sağda) da katıldı.