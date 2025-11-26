Dünya Zeytin Ağacı Günü: Ahmet Çetin'den Edremit'te Zeytin Mirası Vurgusu

Ahmet Çetin, UNESCO'nun 26 Kasım ilan ettiği Dünya Zeytin Ağacı Günü'nde zeytin ağaçlarının kültürel ve ekonomik önemine dikkat çekti.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, UNESCO tarafından 26 Kasım tarihinde ilan edilen Dünya Zeytin Ağacı Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda zeytin ağaçlarının barışın, sevginin ve bereketin simgesi olduğunu vurguladı.

"Binlerce yıldır kökleriyle bu toprakları kucaklayan ölmez ağaç zeytin, en köklü miraslarımızdandır."

Çetin, mesajında ayrıca, "Barışın, sevginin, bilgeliğin, bereketin ve ölümsüzlüğün sembolü zeytin ağaçları, kültürümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Çetin, bölgede zeytin üretiminin ekonomik ve kültürel önemine dikkat çekerek, "Bu kadim mirası korumayı ve yaşatmayı hatırlayıp hep birlikte doğa için çalışıyoruz" dedi.

EDREMİT TİCARET ODASI BAŞKANI AHMET ÇETİN, (ORTADA GRİ TAKİM ELBİSELİ) DÜNYA ZEYTİN AĞACI GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA ZEYTİN AĞAÇLARININ BARIŞIN, SEVGİNİN VE BEREKETİN SİMGESİ OLDUĞUNU VURGULADI.

