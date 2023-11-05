Dünyaca ünlü şirket kepenk kapattı: 10 bini aşkın kişi işsiz kalacak

Mearsk 10 binden fazla personeli ile yollarını ayırdı! Ayrıntılar haberimizde...

Dünyaca ünlü şirket kepenk kapattı: 10 bini aşkın kişi işsiz kalacak
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Dünyanın ikinci büyük deniz taşımacılığı şirketi olan AP Møller-Maersk, ekonomik gerileme ve zayıflayan talep nedeniyle en az 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Maersk CEO'su Vincent Clerc, maliyet kesintilerini hızlandırma gerekliliği nedeniyle bu radikal kararı aldıklarını açıkladı. Bu kararın bir parçası olarak şirket, halihazırda 6,500 işçinin işine son vermiş durumda.

Maersk, küresel ekonomik zorluklar ve hayat pahalılığı krizinin artmasıyla birlikte maliyet azaltma önlemlerini uygulamaya devam ediyor. Şirketin, ocak ayından itibaren çalışan sayısını 100,000'in altına çekmeyi hedeflediği ve bu sayede yıllık 600 milyon dolar tasarruf sağlayacağı belirtildi.

COVID-19 pandemisi sırasında online alışverişin artması ve liman tıkanıklıklarının sebep olduğu arz kısıtlamaları, deniz taşımacılığı şirketlerine rekor kârlar kazandırmıştı. Ancak bu kârların ardından, sektördeki incelemeler arttı ve karbonsuzlaştırma baskısı arttı.

maersk işçi çıkartma

Maersk, son üç aylık dönemde vergi öncesi kârının yıllık yüzde 94 düşüşle 691 milyon dolara gerilediğini açıkladı, ancak kazançlar pandemi öncesi seviyelerin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Deniz taşımacılığı şirketleri, bu yılın zorlu geçeceği uyarısında bulundu, ancak görünümün daha da kötüleştiği görülüyor. Maersk, gelecek yıl için "yavaşlayan küresel ekonomi, gergin Çin-ABD ilişkileri, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşlara kadar uzanan uzun bir jeopolitik gerilim listesinin beklenen iyileşmeleri ortadan kaldırabileceği" uyarısında bulundu.

Maersk'in bu işten çıkarmalar, küresel ekonomik belirsizliklerin taşımacılık sektörüne etkisini yansıtan bir örnek olarak karşımıza çıkıyor.

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