Dünyanın En Değerli Bankası: ICBC Zirvede!

ICBC, Brand Finance tarafından düzenlenen 2025 en değerli bankalar listesinde yine zirveyi kapladı. Türk bankaları da sıralamada yer aldı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 09:36
Dünyanın En Değerli Bankası: ICBC Zirvede!

Dünyanın En Değerli Bankası: ICBC Zirvede!

Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın en değerli 500 banka markası" araştırmasına göre, 79,1 milyar dolarlık marka değeriyle Çinli ICBC, 2025 yılında dünyanın en değerli bankası unvanını korudu.

İlk 4 Sırada Yine Çinli Bankalar

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2015 yılına ait "Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası" çalışmasını tamamladı. Bu rapora göre, Çinli bankalar, dünyanın en değerli bankaları arasında ilk 4 sırayı almayı başardı. Çinli ICBC, liderliğini sürdürürken, China Construction Bank 78,4 milyar dolarla ikinci, Agricultural Bank of China 70,2 milyar dolarla üçüncü, Bank of China ise 63,8 milyar dolarla dördüncü oldu.

Türk Bankaları da Sıralamada Yer Aldı

Dünyanın 500 değerli banka markası arasında Türkiye'den 6 banka yer aldı. İş Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, sıralamada geçen yıla göre yükselme kaydetti. İş Bankası, 2024'te 223'üncü sıradan 196'ncı sıraya yükselerek 1,2 milyar dolarlık marka değerine ulaştı.

Listede yer alan diğer Türk bankaları arasında Ziraat Bankası 875 milyon dolarla 230'uncu, Garanti BBVA 721 milyon dolarla 256'ncı, Vakıfbank 386 milyon dolarla 360'ıncı, Akbank 345 milyon dolarla 376'ncı ve Yapı Kredi 308 milyon dolarla 403'üncü sırada yer aldı.

Bankaların Marka Değeri Artışı

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en değerli bankalarının toplam marka değerinin son 4 yılda ilk kez iki haneli artış gösterdiğini belirtti. 500 bankanın toplam değeri, 2024 yılına göre %13 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı. Yüksek faiz ortamının, kar ve hisse fiyatlarını artırarak banka marka değerlerini de olumlu yönde etkilediği ifade edildi.

Uzun vadede marka değeri artışının temel eğilimlerinin regülasyon, dijital inovasyon, ücrete dayalı faiz oranlarına yöneliş ve markalaşma olduğunu vurgulayan İlgüner, dijital bankacılığa yapılan yatırımların hızlandığını dile getirdi. Özellikle İngiltere merkezli Revolut, %795 artışla küresel anlamda marka değerini en çok artıran finans kuruluşu oldu.

En Değerli 20 Banka Listesi

Aşağıda 2025 yılı itibarıyla en değerli 20 bankanın listesi yer almaktadır:

  • 1 - ICBC (Çin) - 79,073 milyon dolar
  • 2 - China Construction Bank (Çin) - 78,389 milyon dolar
  • 3 - Agricultural Bank of China (Çin) - 70,198 milyon dolar
  • 4 - Bank of China (Çin) - 63,842 milyon dolar
  • 5 - Bank of America (ABD) - 45,041 milyon dolar
  • 6 - Chase (ABD) - 44,177 milyon dolar
  • 7 - Wells Fargo (ABD) - 36,031 milyon dolar
  • 8 - Citi (ABD) - 35,652 milyon dolar
  • 9 - JP Morgan (ABD) - 32,397 milyon dolar
  • 10 - China Merchants Bank (Çin) - 28,279 milyon dolar
  • 11 - HSBC (İngiltere) - 27,768 milyon dolar
  • 12 - Capital One (ABD) - 22,276 milyon dolar
  • 13 - Postal Savings Bank (Çin) - 21,941 milyon dolar
  • 14 - Santander (İspanya) - 21,850 milyon dolar
  • 15 - Goldman Sachs (ABD) - 19,542 milyon dolar
  • 16 - TD (Kanada) - 17,358 milyon dolar
  • 17 - DBS (Singapur) - 17,217 milyon dolar
  • 18 - Barclays (İngiltere) - 17,142 milyon dolar
  • 19 - China CITIC Bank (Çin) - 16,953 milyon dolar
  • 20 - RBC (Kanada) - 16,645 milyon dolar

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