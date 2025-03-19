Düzce'de Kadın Girişimci, Mandalarıyla Başarıyı Yakaladı

Düzce'de eşi tarafından alınan 4 mandayla besiciliğe adım atan Fatma Mutlu, 46 yaşında, hayvan sayısını devlet desteği ile 40'a çıkardı.

Devlet Desteğiyle Çiftlik Kurdu

Merkeze bağlı Yeni Taşköprü köyünde yaşayan Mutlu, 2018'de ailesinin süt ve peynir ihtiyacını karşılamak amacıyla evinin yanında kurduğu küçük ahırda manda yetiştirmeye başladı. Komşulardan gelen talebe yanıt vermek amacıyla, 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi"ne başvurarak manda sayısını artırma yoluna gitti.

Manda Sayısını Arttırdı

Küçük ahırdan 10 dönümlük bir çiftliğe dönüşen alanında, manda sayısını aldığı destekle önce 22'ye, ardından 40'a çıkaran Mutlu, süt ve süt ürünleri üretimi yaparak önemli bir gelir elde ediyor.

Hayvanlara Bağlılık ve Şefkat

Mutlu, AA muhabirine verdiği demeçte, manda yetiştiriciliğinde komşularının taleplerini karşılamaya çalıştığını belirtti. Eşinin manda almasıyla beraber hayvanlarla yavaş yavaş tanıştığını ifade eden Mutlu, "Hayvanlara hitap ederken 'annesi' kelimesini kullanırım. Manda yetiştirmenin cesaret, ısrarcılık, sabır ve şefkat gerektirdiğinin altını çizdi.

Üretimde Kadın Gücü

Yaklaşık 3 yıl içinde hayvan sayısını artırarak ve devlet destekleri sayesinde ayakta durduklarını belirten Mutlu, "Devletimizin her alanda verdiği destekler sayesinde biz üreticiler ayakta duruyoruz. Sağdığım sütü çiğ olarak satıyorum, ayrıca kaymak ve yoğurt yapıyorum" diye konuştu. Küçük bir ahırın giderek büyüyen bir çiftliğe dönüşmesiyle, kadınların her alanda başarılı olabileceğine inandığını vurguladı.