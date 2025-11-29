Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 159 Bin 715'e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Düzce'de ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 159 bin 715'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:28
Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı, ekim ayı sonu itibarıyla 159 bin 715 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen ay artarak devam ediyor. Düzce’de otomobilden sonra en çok araç motosiklet tipi oldu.

Araç türlerine göre dağılım şu şekilde: 73 bin 14 otomobil, 2 bin 972 minibüs, bin 557 otobüs, 21 bin 95 kamyonet, 5 bin 751 kamyon, 10 bin 114 motosiklet, 14 bin 628 traktör ve 584 özel amaçlı taşıt.

