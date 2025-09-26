ECB 2026'da Dijital Avro İçin Yeni Deneyler Yapacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB), dijital avronun uygulanabilirliğini ve potansiyel kullanım alanlarını araştırmak üzere gelecek yıl yeni deneyler gerçekleştireceğini duyurdu. Banka, yürüttüğü dijital avro projesini sürdürdüğünü ve farklı aktörlerle iş birliği halinde ikinci bir deneme turu planladığını bildirdi.

İkinci deneme turunun kapsamı ve takvimi

Açıklamaya göre, yeni denemede esnaf, fintech şirketleri, girişimler, üniversiteler, bankalar ve diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları platform üzerinden dijital avronun potansiyeli üzerinde çalışmalar yapacak. ECB, deneme turuna ilişkin daha fazla ayrıntıyı 2026'nin ilk yarısında paylaşacağını belirtti.

İlk deneyin bulguları

ECB, dijital avro inovasyon platformunun ilk deneyine ilişkin bulguları da kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık 70 piyasa katılımcısıyla gerçekleştirilen deney, önceden belirlenmiş koşullar sağlandığında otomatik olarak gerçekleştirilen koşullu ödemelerin yeni kullanım senaryoları doğurabileceğini gösterdi.

Örnek olarak, internetten yapılan alışverişlerde alıcının ürün teslimatını onaylamasının ardından ödemenin satıcıya aktarılmasının mümkün olması, daha fazla tüketici koruması sağlayabilecek bir uygulama olarak vurgulandı.

Dijital avronun temel özellikleri ve hedefleri

Dijital avro, ECB tarafından çıkarılacak ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olacak. Banka, dijital avronun nakit avronun dijital uyarlaması olarak tasarlandığını ve kripto varlıkların aksine arkasında ECB bulunacağını belirtti. Metinde, her dijital avronun nakit avroda olduğu gibi doğrudan ECB tarafından destekleneceği ifade edildi.

ECB, dijital avronun güvenilirliğini, değerini, istikrarını ve itibarını korurken nakit avro ile değiştirilebileceğini garanti edecek. Amaçlardan biri, Avrupa genelinde alternatif ve resmi bir ödeme çözümü sunarak kişi ve işletmelere mevcut seçeneklere ek olarak dijital avroyla ödeme yapma imkânı sağlamak.

Ayrıca, ECB dijital avro ile Avrupa'yı dijital ödemeler pazarında hâkim olan ABD'li şirketlere (PayPal, Apple Pay, Mastercard ve Visa) karşı daha az bağımlı hale getirmeyi hedefliyor.