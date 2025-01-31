ECB, Avro Banknotlarını Avrupa Kültürü Temasıyla Yeniden Tasarlıyor

ECB, Avro Banknotlarını Yeniden Tasarlıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, avro banknotlarının yenilenmesinde 'Avrupa kültürü' ve 'Nehirler ve kuşlar' temalarını belirledi. Bu yenilik, avro banknotlarının 23 yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez gerçekleştirilmekte.

Avrupa Kültürü Teması

Yenilenme sürecinde seçilen ilk motif, 'Avrupa kültürü' temasını temel almakta. Bu motif, Avrupa'nın ortak kültürel alanlarına ve seçkin Avrupalılara yer verecek. Seçkin isimler arasında Nobel Ödüllü bilim insanı Marie Curie, ünlü besteci Ludwig van Beethoven, Yunan opera sanatçısı Maria Callas, İspanyol yazar Miguel de Cervantes ve heykeltıraş Leonardo da Vinci bulunuyor. Banknotların arka yüzünde, festival, kütüphane, üniversite gibi kültürel etkinliklerin görselleri yer alacak.

Nehirler ve Kuşlar Teması

Elde edilen ikinci motif ise 'Nehirler ve Kuşlar' temasıyla, doğanın dayanıklılığı ve çeşitliliğini ön plana çıkaracak. Bu banknotların arka yüzünde ise ECB, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu gibi Avrupa kurumlarının temsili yer alacak.

ECB Başkanı'nın Açıklamaları

ECB Başkanı Christine Lagarde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Avrupa'ya olan bağlılığımızı yansıtan ve kültürel mirası ile doğal çevresini kutlayan bu gerçek hayat motiflerini sunmaktan heyecan duyuyoruz. Yeni banknotlar, ortak Avrupalı kimliğimizi ve bizi güçlü kılan çeşitliliğimizi sembolize edecek" ifadesini kullandı.

Yenilik Süreci

ECB, 2021 yılında avro banknotlarını yeniden tasarlamak üzere bir proje başlatmıştı. Bu projeyle yıl içerisinde tasarım yarışması düzenlenecek. Gelecek yıl yeni banknotlar halka sunulacak ve ardından ECB Yönetim Konseyi, banknotların basımından önce nihai kararını verecek.