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Eczacıbaşı Evital ve Huma Therapeutics'ten Dijital Sağlıkta Güç Birliği

Eczacıbaşı Evital, Huma Therapeutics ile dijital sağlık alanında işbirliği yaparak kullanıcılarına yenilikçi çözümler sunacak.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 10:34
Eczacıbaşı Evital ve Huma Therapeutics'ten Dijital Sağlıkta Güç Birliği

Dijital Sağlıkta Yeni Dönem

Eczacıbaşı Evital, küresel sağlık teknolojisi alanındaki öncülerden Huma Therapeutics ile gerçekleştirdiği stratejik işbirliği ile dijital sağlık alanında önemli bir adım attı. Eczacıbaşı Evital Başkanı Emin Fadıllıoğlu, bu ortaklığın değer yaratacağına inandığını belirtti.

İleri Teknolojilerle Güçlendirilmiş Sağlık Çözümleri

Bu anlaşma sayesinde Evital, Huma'nın gerçek yaşam verisi toplama ve uzaktan izleme alanındaki yenilikçi araçlarından yararlanacak. Huma, Evital'in uzaktan hasta izleme programı ve yapay zeka teknolojilerine erişimini sağlayacak.

Evital Ekosistemi ile Sağlık Yönetimi

Evital; doktorlar, diyetisyenler ve psikologlarla kullanıcılara çevrimiçi randevu oluşturma, laboratuvar hizmetlerinin takibi gibi olanaklar sunuyor. Ekosistem 1000'in üzerinde doktor ve 3000 sağlık profesyonelini barındırıyor.

Hizmet Kalitesinde Artış ve Proaktif Bakım

Bu ortaklık sayesinde hastane dışı bakım hizmetleri daha derinleştirilecek, sağlık sistemi üzerindeki yük hafifletilecektir. Emin Fadıllıoğlu açıklamalarında, gerçek yaşam verilerinin kişiselleştirilmiş tıp ve müdahale süreçlerinde sağladığı faydalara vurgu yaptı.

Huma'nın Global Otoritelerden Sertifikaları

Huma'nın birçok uluslararası sağlık otoritesinden sertifikaları bulunmakta. Emin Fadıllıoğlu, Huma'nın bu sertifikalarının Türkiye’ye getirilmesinin önemini vurguladı ve kullanıcılarına değer katma konusunda güçlü bir inanç belirtti.

Dan Vahdat'tan Açıklama

Huma Therapeutics CEO'su Dan Vahdat, dijital sağlık hizmetleri için güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, Evital ile işbirliğinden duyduğu heyecanı dile getirdi. Huma'nın teknoloji platformunun Türkiye'ye katkıda bulunmasının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun yeni sağlık ekosistemi Evital, sağlık hizmetleri alanında küresel çapta...

Eczacıbaşı Topluluğu'nun yeni sağlık ekosistemi Evital, sağlık hizmetleri alanında küresel çapta faaliyet gösteren yapay zeka şirketi Huma Therapeutics ile işbirliği yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, Eczacıbaşı Evital Başkanı Emin Fadıllıoğlu'nun görüşlerine yer verildi.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun yeni sağlık ekosistemi Evital, sağlık hizmetleri alanında küresel çapta...

Eczacıbaşı Topluluğu'nun yeni sağlık ekosistemi Evital, sağlık hizmetleri alanında küresel çapta faaliyet gösteren yapay zeka şirketi Huma Therapeutics ile işbirliği yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, Eczacıbaşı Evital Başkanı Emin Fadıllıoğlu'nun görüşlerine yer verildi.

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