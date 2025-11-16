Edirne'de Bulgar Turist Akını Esnafın Yüzünü Güldürdü

Edirne'ye gelen Bulgar, Yunan ve Rumen turistlerin alışverişi esnafı canlandırdı; döviz girdisi ve ticari hareketlilik arttı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 19:16
Turist hareketliliği kent ticaretini canlandırdı

Edirne sokaklarında artan turist yoğunluğu, kentteki esnafın işlerini canlandırdı. Esnaflar, özellikle Bulgar turistlerin alışverişe gösterdiği yoğun ilginin gelirlerde belirgin artış sağladığını belirtti.

Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen ziyaretçilerin, hem yerel esnafa hem de bölge ekonomisine ciddi katkı sunduğu vurgulandı. Esnaf, yaşanan hareketliliğin ekonomik etkilerinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Son dönemde Yunanistan ve Romanyadan gelen turistlerle beraber kentteki hareketliliğin daha da arttığı ifade edildi. Bu yükselişin, esnafın müşteri sayısına ve satış hacmine olumlu yansıdığı kaydedildi.

Turistlerin özellikle market, giyim, elektronik, kozmetik ve pazar alışverişine yöneldiği, bu alanlarda satışların hızlandığı belirtildi. Esnaf, çeşitlenen talebin stok ve hizmet kalitesini de etkilediğini aktardı.

Ayrıca turistlerin yalnızca Edirne ile sınırlı kalmadığı; Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbula da alışveriş amaçlı yöneldiği ve bunun bölge geneline döviz girdisi sağladığı öğrenildi. Esnaf genel olarak yaşanan canlanmadan memnun olduklarını dile getirdi.

