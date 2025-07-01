Edirne'de Çiftçilere Teknolojik Ürün Satışı Desteği

Edirne'de Çiftçi ve Tüccarlara Teknolojik Ürün Satışı İmkanları

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Ticaret Borsası (ETB) aracılığıyla çiftçilere ve tüccarlara sağlanan ürün satışının “teknolojik sistemle” sunulduğunu açıkladı. Sezer, ETB'deki salon satışlarını ziyaret ederek, çiftçilerin ve tüccarların ürünlerinin bu sistemle ne kadar kolay ve verimli bir şekilde satıldığını gözlemledi.

Bereketli Bir Sezon İçin Umut Verici Veriler

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ETB’nin kullandığı yenilikçi yazılımların, ürün satış süreçlerinde çiftçilere destek sağladığını vurguladı. Salon satışlarının bölgedeki hububat ve yağlı tohum fiyatlarının belirlenmesinde etkili olduğunu belirten Sezer, “Burada çiftçilerimiz ekti, biçti, şimdi de ürünlerini pazarlıyor. Canlı ekranda gelen hububatların kalitesine, yağ oranına ve nemine göre tamamen teknolojik ölçümlerle alıcıların önüne sunularak fiyatlandırılması yapılıyor.” dedi.

Çiftçimizin Yüzü Gülüyor

Sezer, üreticilerin ve tüccarların salon satışlarından memnun kaldığını belirtti. Yaklaşık 1 milyon 445 bin dekar alanda buğday ekiminin yapıldığını ve yüzde 70 oranında hasatın tamamlandığını aktaran Sezer, bu sene ortalama 500 kilogram verim elde edildiklerine dikkat çekti. “Çiftçimizin yüzü gülüyor. Fiyatlar da çiftçimizin beklentileri doğrultusunda devam ediyor.” diyerek, bu tahminlerin sevindirici olduğunu ifade etti.

Vali Sezer, canlı hayvan satışında da aynı sistemin devrede olduğunu dile getirirken, çiftçilerin memnuniyetlerini ifade etmelerinin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Daha sonra, ETB'deki lisanslı depolama alanlarını da ziyaret etti ve durumu yerinde inceledi.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt gibi isimlerin de eşlik ettiği ziyaret, bölgedeki tarım faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Ticaret Borsası (ETB) salon satışlarıyla çiftçi ve tüccarlara ürün satışının "teknolojik sistemle" sunulduğunu belirtti. Sezer, ETB'de çiftçilerin ürünlerini satışa sunduğu salon satışlarını izledi. Tüccarlar ve üreticilerle sohbet eden Sezer, bereketli bir sezon diledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Ticaret Borsası (ETB) salon satışlarıyla çiftçi ve tüccarlara ürün satışının "teknolojik sistemle" sunulduğunu belirtti. Sezer, ETB'de çiftçilerin ürünlerini satışa sunduğu salon satışlarını izledi. Tüccarlar ve üreticilerle sohbet eden Sezer, bereketli bir sezon diledi.