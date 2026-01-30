Edirne'de Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri: Ticaret Bakanlığı İş Başında

Ticaret Bakanlığı ekipleri Edirne’de market, kasap ve yeme-içme işletmelerinde Ramazan öncesi fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdi; mevzuata aykırılık halinde işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:12
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:12
Edirne'de Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri Artıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından Ramazan ayı öncesinde Türkiye genelinde başlatılan eş zamanlı denetimler kapsamında Edirne'de de sıkı kontroller gerçekleştirildi.

Edirne Ticaret İl Müdür Vekili Mustafa Kurt ve beraberindeki denetim ekipleri market, kasap ve yeme-içme hizmeti sunan işletmelerde fiyat ve etiket denetimleri yaptı.

Denetimlerin Odak Noktaları

Denetimlerde özellikle fahiş fiyat artışları, fiyat etiketi bulunup bulunmadığı, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyum detaylı şekilde incelendi. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen işletmeler hakkında idari para cezası uygulanması için gerekli işlemler başlatıldı.

Ekipler ayrıca işletme yetkililerine 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fiyat Etiketi Yönetmeliği, indirimli satış uygulamaları ile raf-kasa fiyat karşılaştırmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar başta olmak üzere güncel mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yeme-İçme İşletmelerine Yönelik Bilgilendirme

Yeme-içme hizmeti sunan işletmelerde fiyat listelerinin görünür şekilde bulundurulması, ürün gramajlarının belirtilmesi ve yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemelere uyulması konusunda bilgilendirici çalışmalar yapıldı.

Denetimlerin yapıldığı tatlı dükkanının sorumlusu Emine Sincar, denetimlerin olması gereken bir şey olduğunu ve sürekli yapıldığını aktardı. Gıda olduğu için denetimlerin ayda 2 kez düzenli olarak yapıldığını belirten Sincar, "Ramazan ayı yaklaşıyor öncesinde de bu denetimleri doğru buluyoruz" dedi.

Yetkililer, Ramazan ayı boyunca tüketicinin korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız olarak süreceğini bildirdi.

