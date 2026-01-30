Bakan Ersoy: 2025 turizm geliri 65,2 milyar dolar — 2026 hedefi 68 milyar

Bakan Ersoy açıkladı: 2025 turizm geliri 65,2 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında 2025 yılının dördüncü çeyrek verilerini paylaştı. Ersoy, Türkiye'nin 2025’i 63 milyon 941 bin ziyaretçiyle kapattığını ve turizm gelirinin 65,2 milyar dolar olduğunu söyledi.

Detaylar ve karşılaştırmalar

Bakan Ersoy sunumunda, "2025’i 63 milyon 941 bin ziyaretçiyle kapattık. Turizm geliri 2025’te 65,2 milyar dolar oldu. 2026 hedefimiz 68 milyar dolar turizm geliri" ifadelerini kullandı. Ersoy, 2025 gelirinin 65 milyar 231 milyon dolar olarak kaydedildiğini, bunun 2024'e göre %6,8 artış ve 2017’ye göre %109 yükseliş anlamına geldiğini belirtti.

Verilerde ziyaretçi sayısının 2017’de 37 milyon 970 bin, 2024’te 62 milyon 270 bin olduğu; 2025’te ise 63 milyon 941 bin seviyesine çıktığı vurgulandı. 2025’te Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ilk üç ülke Rusya Federasyonu (6,90 milyon), Almanya (6,75 milyon) ve Birleşik Krallık (4,27 milyon) oldu.

Kişi başı harcama ve kalış süresi

Bakan Ersoy, kişi başı gecelik ortalama harcamanın 2025'te tüm ziyaretçiler için ortalama 100 dolar seviyesine ulaştığını açıkladı. Bu rakam 2024’te 96,5 dolar, 2017’de ise 73,8 dolar idi. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması 114 dolar, yurt dışı yerleşik vatandaşlarınki 64,4 dolar olarak belirtildi. Ortalama kalış süresi ise 10,7 gece oldu.

Turizm vizyonu ve tanıtım hamleleri

Ersoy, Türkiye’nin turizmde sadece deniz-kum-seyahat alanında kalmayıp kültür, inanç, doğa-ekoturizm, arkeoloji, sağlık-termal, gastronomi, kongre-fuar, kruvaziyer ve kış turizmi gibi alanlarda çeşitlendiğini söyledi. "Geleceğe Miras" vizyonu ve Gece Müzeciliği uygulamalarının dünya çapında önemli başarılar sağladığını vurguladı.

Tanıtım stratejisinde öne çıkan "mini dizi" modeline de değinen Ersoy, "An Istanbul Story" dizisinin tek bir bölümünün 32 milyon izlenme aldığına, en düşük izlenen içeriğin bile 10 milyon görüntülenme aldığına dikkat çekti. Ersoy, bu başarıda sektör temsilcilerine ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

2026 hedefi

Bakan Ersoy, Türkiye’nin 2026 yılı için turizm geliri hedefinin 68 milyar dolar olduğunu belirtti. Ersoy, hem ana pazarlarda hem de uzak pazarlarda çift haneli büyüme beklentisinin korunduğunu ve 2025 yılının toplam gelir, kişi başı harcama ve ziyaretçi sayısı açısından rekorlarla geçtiğini ifade etti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY