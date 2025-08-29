DOLAR
Edirne Valisi Sezer'den ikizlere düve desteği ve mera ağaçlandırma

Edirne Valisi Yunus Sezer, Osmanlı köyünde 15 yaşındaki ikizler Ahmet Berk ve Talat Burak Tezcan'ın mera ağaçlandırma ve düve taleplerini proje desteğiyle karşıladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:38
Köy kahvesinde talepler dinlendi, proje desteği müjdesi verildi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi ve talepleri dinledi.

Sohbet sırasında, 15 yaşındaki ikiz kardeşler Ahmet Berk ve Talat Burak Tezcan söz alarak, kuraklık nedeniyle suyu çekilen göletlerin etrafının temizlenmesini ve yaz aylarında hayvanlar için gölgelendirme amacıyla meralara ağaç dikilmesini talep etti.

Vali Sezer, gençlerin duyarlılığını takdir ederek, "Ahmet ve Burak’ın istediği meraya gölgelendirme amaçlı ağaç dikelim, göletin etrafının da temizliğini yaptıralım." dedi. Sezer'in "Başka isteğiniz var mı?" sorusuna ikizler gülümseyerek, "Bir de düve alsak iyi olur." yanıtını verdi.

Bunun üzerine Vali Sezer, gençlere proje kapsamında düve desteği sağlanacağını müjdeledi.

Ahmet Berk Tezcan, AA muhabirine, bu yıl 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne başlayacağını ve aileleriyle birlikte hayvancılık yaptıklarını anlattı. Ahmet, "İsteklerimizi ilettik, Valimiz bizi sevindirdi sağ olsun, bize yardım edeceğini söyledi. Hayvanlarımıza su içmeye yer yoktu göletlerin etrafının temizlenmesini istedik. Meralarda ağaçlandırma istedik." diye konuştu.

Talat Burak Tezcan ise proje kapsamında gebe düve sahibi olacakları için çok sevindiklerini belirtti.

