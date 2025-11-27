Edremit'te Kazdağları Bal Ormanı Arıcılığı Güçlendiriyor

Edremit İlçesinde, 3 yıl önce 206 hektarlık alanda hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük bal ormanı projelerinden biri olan ’Kazdağları Bal Ormanı ve Balköy’ projesi, yörede arıcılığı canlandırıyor.

Eğitim ve kurslar başladı

Proje kapsamında düzenlenen eğitimler çerçevesinde, Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Edremit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 5. Arıcılık Kursu başlatıldı.

Kursa 6’sı kadın olmak üzere 20 arıcı katılıyor. İki ay devam edecek kursu, arıcılık teknikeri Yusuf Aslantekin veriyor.

Kooperatifin hedefleri ve yapılan çalışmalar

Kazdağları Bal Ormanı'nın yörede arıcılığı geliştireceğini vurgulayan Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İlhan Deveci, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kooperatifimizin 82 üyesi bulunmaktadır. Bunların 22’si arıcılardan oluşmaktadır. Kazdağları arıcılık için çok uygun. Yörede arıcılığın gelişmesini istiyoruz. Bunun için geçtiğimiz aylarda Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliğini yaptık. Geçtiğimiz yıl hazırladığımız 3 adet projemiz Tübitak tarafından kabul edildi. Hedefimiz doğal bal üretmek. Böyle eğitimler verilerek arıcılık faaliyetleri geliştirilecek."

Proje ve yürütülen eğitimlerin amaçları, bölgedeki üretim kapasitesini artırmak ve kaliteli, doğal bal üretimini desteklemek olarak öne çıkıyor.

ARICILIK KURSU