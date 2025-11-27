Edremit'te Kazdağları Bal Ormanı Arıcılığı Güçlendiriyor

Kazdağları Bal Ormanı projesi, Edremit'te 206 hektarda arıcılığı destekliyor; 5. Arıcılık Kursu ile 20 üreticiye iki ay sürecek eğitim veriliyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:04
Edremit'te Kazdağları Bal Ormanı Arıcılığı Güçlendiriyor

Edremit'te Kazdağları Bal Ormanı Arıcılığı Güçlendiriyor

Edremit İlçesinde, 3 yıl önce 206 hektarlık alanda hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük bal ormanı projelerinden biri olan ’Kazdağları Bal Ormanı ve Balköy’ projesi, yörede arıcılığı canlandırıyor.

Eğitim ve kurslar başladı

Proje kapsamında düzenlenen eğitimler çerçevesinde, Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Edremit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 5. Arıcılık Kursu başlatıldı.

Kursa 6’sı kadın olmak üzere 20 arıcı katılıyor. İki ay devam edecek kursu, arıcılık teknikeri Yusuf Aslantekin veriyor.

Kooperatifin hedefleri ve yapılan çalışmalar

Kazdağları Bal Ormanı'nın yörede arıcılığı geliştireceğini vurgulayan Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İlhan Deveci, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kooperatifimizin 82 üyesi bulunmaktadır. Bunların 22’si arıcılardan oluşmaktadır. Kazdağları arıcılık için çok uygun. Yörede arıcılığın gelişmesini istiyoruz. Bunun için geçtiğimiz aylarda Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliğini yaptık. Geçtiğimiz yıl hazırladığımız 3 adet projemiz Tübitak tarafından kabul edildi. Hedefimiz doğal bal üretmek. Böyle eğitimler verilerek arıcılık faaliyetleri geliştirilecek."

Proje ve yürütülen eğitimlerin amaçları, bölgedeki üretim kapasitesini artırmak ve kaliteli, doğal bal üretimini desteklemek olarak öne çıkıyor.

ARICILIK KURSU

ARICILIK KURSU

ARICILIK KURSU

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bolat: Hizmet İhracatı Bu Yıl 121 Milyar Doları Aşacak
2
ADSYB Başkanı Güngör: Şap Vakaları 4 Milyar Dolar Zarar, Krediler Ertelensin
3
Buldan'da Çilek Dikimi Başladı: 1 Dekarda 1 Ton Verim Hedefi
4
Doğan: Greyfurt Üreticileri de Don Destek Programına Alınmalı
5
Hirfanlı Barajı'nda Türk Somonu İhracatı: Yıllık bin 500 ton
6
Antalya’da Denetimli Serbestlik Kapsamında Hükümlü İstihdamı İçin Protokol İmzalandı
7
TOBB ETÜ'den Yerli Enerji Hamlesi: Konteyner Tipi HES Projesi Tanıtılıyor

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?