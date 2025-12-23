DOLAR
Edremit Ticaret Odası Düsseldorf’a İş ve Turizm Çıkarması

Edremit Ticaret Odası, 18-21 Aralık 2025 tarihlerinde Düsseldorf’a düzenlediği iş gezisiyle turizmi canlandırma, uçuşları artırma ve ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:34
Edremit Ticaret Odası tarafından, turizmi canlandırmak, Avrupa’dan bölgeye olan uçuşları artırmak ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla Almanya’nın Düsseldorf şehrine geniş katılımlı bir iş gezisi düzenlendi.

Gezi, 24-26 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenen Fest’Olive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali’nde ağırlanan Alman seyahat acenteleriyle başlayan temasların devamı niteliğinde gerçekleştirildi. Festival sürecinin ardından planlanan ziyaretler, 18-21 Aralık 2025 tarihlerinde uygulandı.

Gezinin organizasyonunda COOP TRR ve TÜRSAB Çanakkale-Balıkesir Bölge Başkanlığı iş birliği yer aldı. Ziyaretin öncelikli hedefleri arasında turizm sezonunun uzatılması, turist sayısının artırılması ve iki bölge arasında güçlü ticari ağların kurulması bulunuyor.

Program ve Katılımcılar

Düsseldorf programına; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Kocaseyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Turizm Destinasyon Yönetim Birimi Başkanı Esra Karakoç, Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin katılım sağladı.

Ayrıca heyette; Meclis Başkan Yardımcıları Ercan Tanuç ve Barış Sözeri, Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Şık, Gökhan Yeler, Savaş Can, Sezgin Sönmez, Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRSAB Çanakkale Balıkesir Bölge Başkanı Fatih Ergün, Meclis Üyesi Atamer Ulusoy, Tarım ve Hayvancılık Meslek Komitesi Başkanı Halil Aktay, ETO Genel Sekreter Yardımcısı Adil Oklu ile Dış Ticaret/Üye İlişkileri Sorumlusu Tuna Salon da yer aldı.

Gerçekleştirilen ziyaretle, Edremit bölgesinin Avrupa pazarında görünürlüğünün artırılması ve sürdürülebilir turizm-ticaret ilişkilerinin tesis edilmesi amaçlanıyor.

