EGİAD’den Belarus’a Yatırım ve Ticaret Kapısı

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Belarus İstanbul Başkonsolosluğu iş birliği, Türk iş dünyasına yönelik yeni fırsat kapılarını araladı. Düzenlenen "Belarus İş ve Yatırım Fırsatları Semineri"de Belarus’un stratejik konumu, sektör bazlı potansiyeli ve yatırım avantajları detaylı biçimde ele alındı.

Seminer ve katılımcılar

Etkinlik, EGİAD merkezinde gerçekleşti ve Belarus’tan geniş bir temsilci heyetiyle yerli iş insanlarını buluşturdu. Toplantıya Belarus İstanbul Başkonsolosu Evgenia Bortkevichte, Belarus Ulusal Pazarlama Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Evgeny Russak, Çin-Belarus Sanayi Parkı Great Stone Genel Müdür Yardımcısı Artur Detkov, Great Stone Yatırım Projeleri Direktörü Viktoria Kruminya, Belarus Yüksek Teknoloji Parkı Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkan Yardımcısı Marina Filipyuk, Belarus İstanbul Konsolosu Aliaksandr Vorozin, Belarus İzmir Fahri Konsolosu Murat Yorgancıoğlu ve EGİAD üyeleri katıldı.

Belarus’un stratejik avantajları

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, Belarus’un coğrafi konumu, gelişmiş sanayi altyapısı ve yatırımcı dostu politikalarının Türk şirketleri için stratejik fırsatlar sunduğunu vurguladı. Özhelvacı, Belarus’un Avrupa Birliği, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine erişim avantajı sayesinde bölgesel ticarette kilit rol oynadığını belirtti.

Özhelvacı, iki ülke ilişkilerine dair şu verileri paylaştı: "Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkiler, 1992’de başlamış; ticaret hacmi 2024 yılında 1,85 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Türk ihracatında elektrikli makineler, tekstil, otomotiv yan sanayi, plastik ve kimyasallar öne çıkarken; ithalatta kereste, demir-çelik, kimyasal gübreler ve tekstil lifleri dikkat çekmektedir. Belarus’ta faaliyet gösteren Türk şirketlerinin toplam yatırımları 1,5 milyar dolar düzeyindedir. Türk müteahhitlik firmaları ise 1991’den bu yana Belarus’ta 977,2 milyon dolar değerinde 46 proje üstlenmiştir."

EGİAD’ın hedefleri ve üyeler için fırsatlar

Özhelvacı, EGİAD’ın önceliğinin üyelerin uluslararası pazarlara açılmasını desteklemek, ihracat kapasitelerini artırmak ve yatırım ağlarını genişletmek olduğunu belirterek, seminerin bu amaçlarla düzenlendiğini söyledi. Stratejik ortaklıklar, doğru zamanlama ve güvenilir bilgi sayesinde sürdürülebilir büyümenin mümkün olacağına dikkat çekti.

Sektörel potansiyel: Teknoloji, sanayi ve lojistik

Toplantıda konuşmacılar, Belarus’un özellikle imalat, yüksek teknoloji, bilişim, otomotiv yan sanayi, lojistik ve tarım-gıda sektörlerindeki fırsatlarını öne çıkardı. Çin-Belarus Sanayi Parkı Great Stone temsilcileri, parkta sunulan teşvikleri, vergi avantajlarını ve lojistik konumu anlattı. Belarus Yüksek Teknoloji Parkı yetkilileri ise yazılım, fintech, oyun, yapay zekâ ve AR-GE tabanlı girişimler için güçlü bir ekosistem bulunduğunu vurguladı.

Katılımcılar, seminer kapsamında Belaruslu kurum temsilcileriyle birebir görüşmeler yaparak somut iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladı. Etkinlik, iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların nasıl geliştirilebileceğine dair somut adımlar için zemin hazırladı.

