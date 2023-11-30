Ek MTV'ye ek avantaj geldi! Ödemesini yapana o tarihe kadar tamamen ücretsiz olacak

Araç sahiplerine bilgi verildi ve ek MTV ödemelerini gerçekleştiren araç sahipleri için özel fırsatlar sunuldu. Bu avantajdan Ziraat Bankası kanalıyla ek MTV ödemesi yapan sürücüler yararlanacak. İşte detaylar..

Ek MTV'ye ek avantaj geldi! Ödemesini yapana o tarihe kadar tamamen ücretsiz olacak
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Ziraat Bankası tarafından yapılan bir duyuruda ek MTV ödeyen araç sahipleri için bir kampanya başlatıldığı bildirildi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Bankkart Kart ve Bankkart Başak Kart'ın kredi kartı imkanı ile MTV işlemin dört taksite bölünecek.

ZİRAAT BANKASI EK MTV KAMPANYA AÇIKLAMASI

ZİRAAT BANKASI EK MTV KAMPANYA AÇIKLAMASI

Ziraat Bankası kampanyasının 1 Kasım 2023 ile 4 Aralık 2023 tarihlerinin arasında geçerli olduğu bildirildi. Kampanyaya kapsamuında Ziraat Bankası mobil uygulamaları, internet şubesi, 'www.gib.gov.tr' ​​(https://ivd.gib.gov.tr, https: //intvrg.gib.gov). tr) adresleri kullanılarak Bankkart ve Bankkart Başak kartının özellikleriyle birlikte yapılacak olan taksitli ek MTV ödemeleri işlemleri 4 eşit taksite bölünecek.

Ana kart, ona bağlı ek kartlar, sanal kartlar kullanılarak yapılan taşıt vergisi ödemeleri de kampanya kapsamındadır. Bankkart banka kartı, Bankkart Free ve Bankkart Business ürünleri kullanılarak yapılan ödemeler kampanya kapsamında değildir.

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