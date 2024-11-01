Ekim Ayı Enflasyon Beklentileri Açıklandı

AA Finans'ın Ekim Ayı Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçları

AA Finans, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak Ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklentilerini açıkladı. Anket, 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ekim Ayı Enflasyon Tahminleri

Ekonomistlerin Ekim ayı için Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ortalama artış beklentisi yüzde 2,46 olarak belirlenirken, beklentilerin aralığı yüzde 2 ile yüzde 2,75 arasında değişiyor. Bu tahmine göre, bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

2024 Yılı Enflasyon Tahminleri

Ekim ayı için ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 44,23 olarak tespit edildi. Eylülde TÜFE'deki artış ise yüzde 2,97 olarak kaydedilmişti.

Aylara Göre Enflasyon Beklentileri

Önümüzdeki yıl için aylık enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler, aşağıdaki gibidir: