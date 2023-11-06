Ekim ayında gıda fiyatları uçuruma sürüklendi: Artışa devam!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verileri açıklandıktan sonra Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, ekim ayında yıllık enflasyon temel mal gruplarında gerilerken gıda, hizmet ve enerjide artışlar kaydedildi. Ayrıca, kira fiyatlarındaki belirgin artış dikkat çekti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,43 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 61,36, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 39,39 olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon raporuna göre, dönemin enflasyon verileri incelendi. Rapora göre ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

Raporda en dikkat çeken detaylardan biri gıda grubunda yaşanan fiyat artışları oldu. Özellikle kırmızı et, beyaz et ve yumurta gibi protein kaynaklarında belirgin artışlar olduğu ifade edildi. Ayrıca kuru yemiş ve bakliyat fiyatlarındaki yükseliş dikkati çekti. Taze meyve ve sebze fiyatlarında ise genel olarak bir artış eğilimi gözlendi.

Enerji grubunda ise akaryakıt fiyatlarındaki düşüşe rağmen, diğer enerji maddelerindeki artışların etkisiyle toplam enerji fiyatları yükseldi. Doğal gaz tüketimindeki artışın maliyeti de enflasyona 0,22 puan etki etti.

Temel mal grubunda otomobil fiyatları ilk kez aylık olarak geriledi ancak dayanıklı tüketim mallarındaki artış devam etti. Hizmet grubunda ise ekim ayında %3,83'lük bir artış oldu. En yüksek aylık artışın yaşandığı alt grup ise %7,91 ile kira oldu.

Raporda gıda fiyatlarındaki yükselişin ve özellikle kira artışlarının ekonomiye olan etkilerine dikkat çekildi. Veriler genel olarak enflasyondaki yükseliş eğiliminin sürdüğünü gösterdi.