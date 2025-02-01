OMSİAD, 19 Ülkeden Satın Almacılarla Alım Heyeti Düzenledi

OMSİAD'dan Uluslararası Alım Heyeti

Ofis Mobilyaları Sanayi ve İş Adamları Derneği (OMSİAD), 19 ülkeden satın almacının katılımıyla dikkat çeken bir alım heyeti düzenledi. İstanbul'da gerçekleştirilen bu organizasyon, 2024 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye ofis mobilyaları sektörünü hedef alıyor.

Başarılı Etkinlik ve İş Görüşmeleri

OMSİAD'ın açıklamasına göre, “2025 Alım Heyeti B2B Programı” çerçevesinde düzenlenen organizasyona Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Fas, Güney Afrika, Gürcistan, İngiltere, Katar, Kazakistan, Kenya, Kuveyt, Litvanya, Peru, Romanya, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Şili, Tunus ve Ürdün gibi ülkelerden sektör profesyonelleri katıldı. Bu kapsamda yaklaşık 700 iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Yarışmalar ve Ödüller

Etkinlikte, ofis mobilyalarında yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapsamında düzenlenen “İlham Verenler 2025” ödülleri de sahiplerine ulaştı. En yenilikçi ürün, en iyi mekan ve en iyi sunum kategorilerinde 11 üye firma ödüle layık görüldü.

OMSİAD Başkanı Ercan Ata'nın Açıklamaları

OMSİAD Başkanı Ercan Ata, katılımcıların yüzde 94,5'inin etkinliği çok başarılı bulduğunu belirterek, “Görüşmelerin en az yarısının yeni ticaret anlaşmalarına dönüşmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Ata, Türk ofis mobilyaları sektörünün uluslararası pazarlardaki görünümünü güçlendirmek için yıl boyunca yoğun bir çaba içinde olduklarını aktardı. “OMSİAD 2025 Alım Heyeti Programı ve IIFF2025 Fuarı, sektörümüzün küresel ticaretteki konumunu daha da sağlamlaştıran etkinlikler oldu. Yenilikçi ve özgün tasarımlarımızı dünya ile buluşturma fırsatı yakaladık.” dedi.

Gelecek Planları

Ayrıca Ata, OMSİAD'ın sektörü bir araya getirmeye devam edeceğini belirterek, “27-31 Ocak 2026” tarihlerinde gerçekleştirilecek IIFF2026 Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na tüm sektör temsilcilerini davet etti. Bu fuar, yenilikçi ve özgün tasarımların adresi olacak.

Ofis Mobilyaları Sanayi ve İş Adamları Derneği (OMSİAD), 19 ülkeden satın almacının katıldığı bir alım heyeti düzenledi. Organizasyona OMSİAD Başkanı Ercan Ata da (sağ 5) katıldı.

Ofis Mobilyaları Sanayi ve İş Adamları Derneği (OMSİAD), 19 ülkeden satın almacının katıldığı bir alım heyeti düzenledi. Organizasyona OMSİAD Başkanı Ercan Ata da (sağ 5) katıldı.