Ekim Ayında İhracat Rekoru Kırıldı

Ekim Ayında İhracat Başarısı

Bolat: "Ekim ayında da gelen rekor ile son 15 ayın 10’unda o ayın ihracat rekorunu kırdık." Bu başarılı sonuç, ülkemizin ihracat sınırlarını yeniden belirleme çabasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.