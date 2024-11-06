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Ekim Ayında Sanayi Kapasite Raporlarında Artış

Ekim ayında Türkiye'de sanayi kapasite raporları, yıllık yüzde 24,39 artış gösterdi ve çalışan sayısı 4 milyonu aştı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:31
Ekim Ayında Sanayi Kapasite Raporlarında Artış

Türkiye Ekonomisinde Ekim Verileri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre, Ekim 2023'te sanayi kapasite raporları, yıllık bazda %24,39 oranında bir artışla 6 bin 90 olarak kaydedildi.

İl Bazında Rapor Dağılımı

İstanbul, 1449 kapasite raporu ile en çok rapor düzenlenen il oldu. Bu ilimizi, 505 raporla Bursa ve 434 raporla Ankara izlemektedir.

Aktif Kapasite Raporları

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı, Ekim ayında 97 bin 370 iken, bir önceki ay ile kıyaslandığında %1,28 azalarak 96 bin 124 oldu.

Çalışan Sayısındaki Artış

Sanayi sektöründeki çalışan sayısı ise Ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,74 artış göstererek 4 milyon 24 bin 927 olarak hesaplandı.

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