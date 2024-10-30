Ekimde ABD Özel Sektör İstihdamı Beklentileri Geride Bıraktı

ABD'de Ekim Ayında Özel Sektör İstihdamı Arttı

ABD'de özel sektör, ekim ayında 233 bin yeni iş imkanı sağladı ve bu rakam piyasa tahminlerinden daha yüksek olarak kaydedildi.

ADP Araştırma Enstitüsü ve Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırlanan ulusal istihdam raporuna göre, bu artış Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Piyasa analistleri, özel sektör istihdamında bu ay için yalnızca 110 bin kişilik bir artış öngörmüştü.

Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerde Artış

Özel sektör istihdamındaki artış detaylarına baktığımızda, küçük ölçekli işletmelerde 4 bin kişi, orta ölçekli işletmelerde 86 bin kişi ve büyük ölçekli işletmelerde ise 140 bin kişinin istihdam edildiği görülüyor.

Sektörel Dağılım

Söz konusu dönemde, istihdam artışının 211 bini hizmet sektöründe, 22 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti. Ayrıca, ADP özel istihdam verilerine göre, ekim ayında yıllık ücretlerde %4,6 bir artış da gözlemlendi. Bu rakam, eylülde %4,7 olarak kaydedilmişti.

Uzman Görüşleri

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, ekimdeki istihdam artışının, kasırga sonrası toparlanmada bile güçlü olduğunu belirtti. Richardson, "Yılı tamamlarken, ABD'deki işe alımların güçlü ve genel olarak dirençli olduğunu kanıtlıyor," şeklinde konuştu.