Muğla'da 502 Milyon TL'lik Kötekli ve Yeniköy Altyapı Yatırımı

Muğla'da 502 milyon 28 bin TL'lik altyapı çalışmaları yerinde incelendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın "Bugünün değil, yarının yatırımı" dediği; Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde yürütülen altyapı ve yol çalışmalarını sahada inceledi. Proje, Muğla'nın en yoğun yaşam alanında yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon ve dere ıslahı gibi kapsamlı altyapı imalatlarını kapsıyor.

Proje kapsamı ve yol çalışmaları

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe'nin Kötekli ve Yeniköy bölgelerinde altyapıdan üstyapıya uzanan 502 milyon 28 bin TL tutarındaki yatırımın çalışmalarını sürdürüyor. Genel Sekreter Yılmaz, projeyle ilgili ekiplerden yerinde bilgi aldı.

Proje kapsamında Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'nde 2 bin 200 metre, Yeniköy Mahallesi 404 Sokak'ta ise 1 bin 500 metre uzunluğunda kaldırım, plentmix temel, binder, aşınma ve reglaj çalışmaları yapılacak. Toplam 3 bin 700 metre sıcak asfalt serimi ile yollar modern ve güvenli hale getirilecek.

Altyapıda yapılan işler

Projede ayrıca 7 bin metre yağmursuyu hattı, 6 bin metre içme suyu hattı döşenecek; 200 metrelik dere ıslahı gerçekleştirilecek ve güzergâh üzerinde 2 adet köprü niteliğinde menfez inşa edilecek.

Genel Sekreter Yılmaz, Sıtkı Koçman Caddesi–Yeniköy Meydan hattında süren çalışmaların bölge halkının günlük yaşamını doğrudan etkilediğini belirterek, yağmur suyu hatları, menfezler, drenaj imalatları, içme suyu ve kanalizasyon sistemleri, dere ıslahı, su deposu ve istinat duvarı inşaatları gibi birçok alt başlıkta işlerin yürütüldüğünü söyledi. Altyapı tamamlandıktan sonra plentmiks temel, asfalt serimi, yeşil alan düzenlemeleri ve otopark alanları yapılacak.

Genel Sekreter Yılmaz: "Bu proje on binlerce insanın günlük hayatına dokunuyor"

Genel Sekreter Tayfun Yılmaz şunları kaydetti: "Kötekli yalnızca bir mahalle değil; yaklaşık 45 bin yerleşik nüfusu, buna ek olarak 32 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı ve günün büyük bölümünü geçirdiği, Muğla’nın en yoğun yaşam alanı. Bu yüzden burada yaptığımız her iş, on binlerce insanın günlük hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın öncülüğünde, halkımızın sabrı ve desteğiyle; Muğla’yı, altyapısıyla güçlü; üstyapısıyla yaşanabilir bir kent haline getirmek için sahadayız, işimizin başındayız. Başta Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız olmak üzere; sahada gece gündüz demeden, yağmurda, çamurda, her şartta özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza emekleri için yürekten teşekkür ediyorum."

Başkan Aras: "Planlı ve kalıcı yatırımlar"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise projeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Muğla’mızın merkez ilçesi Menteşe’nin Kötekli ve Yeniköy bölgesi, genç nüfusun yoğun olduğu, hareketliliğin yüksek olduğu bir yaşam merkezi. Buraya yaptığımız altyapı yatırımı, sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, önümüzdeki yılların gelişim planlarını da gözeten uzun soluklu bir çalışmadır. Yağmur suyu hattından içme suyuna, kanalizasyondan dere ıslahına kadar kapsamlı bir altyapı sistemi kurarak üstyapıyı daha güçlü hale getiriyoruz. Tamamlandığında bu bölge, daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir görünüme kavuşacak. Göreve geldiğimiz günden bugüne 2 milyar 272 milyon 422 bin TL’lik yatırımla konforlu ve güvenli hale getirdiğimiz yollarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu süreçte sabır gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz, zorlu şartlarda dahi büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor. Muğla’mızı altyapısıyla sağlam, üstyapısıyla konforlu, yaşam kalitesiyle örnek bir kent haline getirmek için kararlıyız."

