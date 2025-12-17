DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,07 0,24%
ALTIN
5.930,51 -0,2%
BITCOIN
3.724.548,42 0,54%

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek: Yozgat'ta 26 Gebe Düveyle Örnek Çiftlik

Tarım Bakanlığı'nın 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek' projesiyle Yozgat'taki örnek besi çiftliğine 26 gebe düve ve yüzde 50 hibe ile destek verildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:30
Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek: Yozgat'ta 26 Gebe Düveyle Örnek Çiftlik

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek: Yozgat'ta 26 Gebe Düveyle Örnek Çiftlik

Tarım Bakanlığı’nın 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek' projesi kapsamında dağıtılan düveler, üreticilerle buluşmaya devam ediyor. Yozgat merkez Divanlı Köyündeki Besi Çiftliği, proje destekleriyle güçlendirilerek ziyaretçilere açıldı.

Proje ve teslimatlar

Ziyarette Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Tarım İl Müdürü Ömer Şentürk ve katılımcılara çiftlik gezdirilerek proje hakkında bilgi verildi. Vali Özkan, "Bu işi severek yapan ve insanımıza örnek olacak olan arkadaşımızın, Tarım Bakanlığımızca hem işletmesi hem de hayvanları desteklenen işletmesindeyiz. Samet kardeşimize hem işletmeye destek olarak hem de 26 gebe düve desteğiyle birlikte işletmesini bütün bir hale getirmesinde bakanlığımız öncülüğünde, Tarım Müdürlüğümüz koordinesinde arkadaşlarımız destek oldular. Hayırlı olmasını diliyorum. Gebe düve desteği 27 üreticimiz için geçerli olacak. Bu sayı 416’ya ulaşacak. Şu ana kadar 90’a yakın hayvanı üreticilerimize teslim ettik" dedi.

Üreticinin görüşü

Projenin faydasını açıklayan üretici ve Veteriner Hekim Abdulsamet Zararsız, "26 tane hayvan desteği aldım. Geçen hafta hayvanlarımızı Iğdır’dan getirdik. Kontrolleri yapılarak teslim edildi. İşletme de yüzde 50 hibe programıyla desteklendi. Ahırımızın yapımı 15 gün önce bitti. Bakanlığımıza ve tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Proje süresi ve gelecek destekler

Yozgat Tarım İl Müdürü Ömer Şentürk ise işletmenin kentte örnek teşkil ettiğini belirterek, "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi 2028 yılına kadar devam edecek. Birinci etapta ilimizde 27 asil, 47 yedek yetiştiricimize bu projeyi uygulayacağız. Yeni başvurular önümüzdeki yıl başlayacak. Dün Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı’nın açıklamış olduğu bir müjde var. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek projesi önümüzdeki yıldan itibaren artık küçükbaş hayvanlarda da uygulanacak. Bakanımız bunu çiftçilerimize müjde olarak bildirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum." dedi.

HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİNE BAŞVURU YAPARAK DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN ÜRETİCİ VE VETERİNER HEKİM...

HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİNE BAŞVURU YAPARAK DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN ÜRETİCİ VE VETERİNER HEKİM ABDULSAMET ZARARSIZ, YOZGAT MERKEZ DİVANLI KÖYÜNDEKİ BESİ ÇİFTLİĞİNİN KAPILARINI ZİYARETÇİLERİNE AÇTI.

HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİNE BAŞVURU YAPARAK DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN ÜRETİCİ VE VETERİNER HEKİM...

İLGİLİ HABERLER

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'li Sadık Erdoğan'dan Yozgat Ticaret Müdürlüğü'ne Hakaret: 17 milyon 200 bin TL İddiası
2
Antalya'da Kuyumcu ve Emlak Denetimleri: 13.168 Üründe Aykırılık, 41.689.888 TL Ceza
3
TFI TAB Gıda Çalıştayı: Türkiye'nin Sürdürülebilirlik Öncelikleri Masaya Yatırıldı
4
Bakan Yardımcısı Ağar: Adana 2024'te 4,4 Milyar Dolar İhracat
5
ETÜ’de "Teknoloji Transfer Ofisi" Dış Paydaş Toplantısı
6
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Çin'in Zayıf Talepleri Etkili Oluyor
7
New York Borsası, Tarife Endişeleriyle Düşüşle Kapatıldı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi