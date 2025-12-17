Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek: Yozgat'ta 26 Gebe Düveyle Örnek Çiftlik

Tarım Bakanlığı’nın 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek' projesi kapsamında dağıtılan düveler, üreticilerle buluşmaya devam ediyor. Yozgat merkez Divanlı Köyündeki Besi Çiftliği, proje destekleriyle güçlendirilerek ziyaretçilere açıldı.

Proje ve teslimatlar

Ziyarette Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Tarım İl Müdürü Ömer Şentürk ve katılımcılara çiftlik gezdirilerek proje hakkında bilgi verildi. Vali Özkan, "Bu işi severek yapan ve insanımıza örnek olacak olan arkadaşımızın, Tarım Bakanlığımızca hem işletmesi hem de hayvanları desteklenen işletmesindeyiz. Samet kardeşimize hem işletmeye destek olarak hem de 26 gebe düve desteğiyle birlikte işletmesini bütün bir hale getirmesinde bakanlığımız öncülüğünde, Tarım Müdürlüğümüz koordinesinde arkadaşlarımız destek oldular. Hayırlı olmasını diliyorum. Gebe düve desteği 27 üreticimiz için geçerli olacak. Bu sayı 416’ya ulaşacak. Şu ana kadar 90’a yakın hayvanı üreticilerimize teslim ettik" dedi.

Üreticinin görüşü

Projenin faydasını açıklayan üretici ve Veteriner Hekim Abdulsamet Zararsız, "26 tane hayvan desteği aldım. Geçen hafta hayvanlarımızı Iğdır’dan getirdik. Kontrolleri yapılarak teslim edildi. İşletme de yüzde 50 hibe programıyla desteklendi. Ahırımızın yapımı 15 gün önce bitti. Bakanlığımıza ve tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Proje süresi ve gelecek destekler

Yozgat Tarım İl Müdürü Ömer Şentürk ise işletmenin kentte örnek teşkil ettiğini belirterek, "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi 2028 yılına kadar devam edecek. Birinci etapta ilimizde 27 asil, 47 yedek yetiştiricimize bu projeyi uygulayacağız. Yeni başvurular önümüzdeki yıl başlayacak. Dün Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı’nın açıklamış olduğu bir müjde var. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek projesi önümüzdeki yıldan itibaren artık küçükbaş hayvanlarda da uygulanacak. Bakanımız bunu çiftçilerimize müjde olarak bildirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum." dedi.

