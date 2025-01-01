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Ekonomi Yönetimi 2025 İçin Yoğun Gündemle Hazırlanıyor

2025'te enflasyon, büyüme ve istihdam öncelikli konular olacak, TCMB 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 10:10
Ekonomi Yönetimi 2025 İçin Yoğun Gündemle Hazırlanıyor

Ekonomi Yönetiminden Yoğun 2025 Gündemi

2025 yılı, ekonomi yönetimi için yoğun bir gündem ile karşı karşıya kalacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025'te 12 yerine yalnızca 8 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı düzenleyecek. Bu toplantılarda, öncelikle enflasyon, büyüme ve istihdam konularına odaklanılacak.

2025'te Enflasyonla Mücadele

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak'ta 2024 yılı aralık ayı ve enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriler, memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkını da belirleyecek. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını geçtiğimiz yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

ОРOrta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, 2024 Haziran'ında başlatılan dezenflasyon süreci devam edecek. Hedef, enflasyon oranlarını OVP dönemi içerisinde tek haneli seviyelere indirip bu seviyelerde tutmak. Ekonomi yönetimi, dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak politikaları uygulamaya devam edecek.

Büyüme ve İstihdam Beklentileri

TÜİK, 2024 yılına ait büyüme verilerini 28 Şubat'ta açıklayacak. Ülke ekonomisi, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde %2,1 büyüme göstermişti. 2025 yılı ilk üç çeyreğine ait büyüme verileri ise 30 Mayıs, 1 Eylül ve 1 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşılacak. OVP'ye göre, 2024 sonunda büyümenin %3,5, 2025'te ise %4 olması öngörülüyor.

Program süresince istihdamın ortalama yıllık 758 bin kişi artması bekleniyor. 2025 yılı itibarıyla işsizlik oranının %9,6 olması hedefleniyor.

PPK Toplantı Takvimi

TCMB'nin 2025 takvimine göre, bu yıl içerisinde 8 PPK toplantısı gerçekleştirilecek. TCMB, ayrıca 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu yayımlayacak. PPK toplantıları şu tarihlerde gerçekleştirilecek: 23 Ocak, 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 23 Ekim, 11 Aralık.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 7 Şubat, 22 Mayıs, 14 Ağustos ve 7 Kasım tarihlerinde Enflasyon Raporu'nu duyuracak.

2026-2028 OVP Çalışmaları Başlayacak

Yılın ikinci yarısından itibaren, 2026-2028 dönemini kapsayan yeni OVP çalışmalarının başlaması planlanmakta. Bu program, küresel ve yerel ekonomik gelişmeler ışığında belirlenen makroekonomik hedeflere ve izlenecek politikalara odaklanacak. OVP ve Orta Vadeli Mali Plan, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe teklifleri için hazırlıklar hız kazanacak.

Bütçenin ise 17 Ekim'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması gerekecek. Bütçe maratonu, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından sonuçlanacak.

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