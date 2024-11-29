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Ekonomik Aktivitede İvme Beklentisi: Şimşek Açıklamalarda Bulundu

Şimşek, 2025'in ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede ivme kazanılacağını öngördü.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:02
Ekonomik Aktivitede İvme Beklentisi: Şimşek Açıklamalarda Bulundu

İktisatçı Şimşek'ten Önemli Açıklamalar

Ekonomist Şimşek, enflasyondaki düşüşün ve ticaret ortaklarında gözlemlenen toparlanmanın küresel finansal koşullarla birleştiğinde, 2025'in ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede bir ivme kazanacağını öngördüğünü söyledi.

Büyüme Beklentileri

Şimşek, yaptığı açıklamada, "Enflasyondaki bu olumlu gelişmeler, ticaret ortaklarımızla olan ilişkilerdeki düzelmeler ve dünya ekonomisindeki iyileşmeler, ülkemizin ekonomik görünümünü olumlu yönde etkileyecek" dedi.

Küresel Koşullar ve Etkileri

Aynı zamanda, Şimşek, küresel finansal koşulların iyileşmesiyle birlikte, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin ekonomik büyümesinde belirgin bir artış yaşanacağının altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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