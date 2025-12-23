Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı 6-7-8 Şubat 2026'da — Geri Sayım Başladı

Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı için geri sayım başladı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirilecek Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı, 6-7-8 Şubat 2026 tarihlerinde şehrin tüm ticari dinamiklerini bir araya getirecek.

Şehrin üretim gücü tek çatı altında

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek organizasyon, Elazığ'ın üretimden pazarlamaya uzanan ekonomik potansiyelini sergilemeyi ve iş dünyasının birlik iradesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinlikle birlikte kentin kalkınma hedeflerine yeni bir ivme kazandırılması hedefleniyor.

Elazığ TSO, şehrin ticari yapısını güçlendirecek stratejik bir adım olarak nitelendirilen fuarla üyelerinin pazar payını artırmayı, yeni iş bağlantıları kurulmasını sağlamayı ve Elazığ ekonomisinin bilinirliğini yükseltmeyi planlıyor.

Başkan İdris Alan: 'Bu bir başlangıç'

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, fuar hazırlıkları ve yürütülen çalışmalar hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

Bizler göreve geldiğimizde Elazığ için bir söz verdik. Esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin her an yanında olacağız dedik. Bugüne kadar 6. Bölge teşviklerinin korunmasından, üyelerimizin finansal darboğazlardan çıkış yollarına kadar her alanda gövdemizi taşın altına koyduk. Ankara’da yürüttüğümüz güçlü lobicilik faaliyetleriyle Elazığ’ın sesini en gür şekilde duyurduk. Şimdi ise tüm bu emeklerimizi taçlandıracak, şehrimizin ticaret hacmini zirveye taşıyacak olan Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı’nı hayata geçiriyoruz.

Alan, fuarın ilde faaliyet gösteren mobilya, gıda, tekstil, teknoloji ve inşaat gibi tüm sektörleri kapsayacağını belirterek, etkinliğin sadece ürün sergileme değil, aynı zamanda yeni ticari köprüler kurma ve il ekonomisinin potansiyelini görünür kılma amacı taşıdığını vurguladı.

İdris Alan sözlerini, "Elazığ’ın kalkınması, yerel gücümüzün birleşmesinden geçer. Bu fuar, Elazığ iş dünyasının birlik ve beraberlik belgesidir. Şehrimizin geleceğine güvenen, yatırım yapan ve üreten tüm paydaşlarımızı bu büyük buluşmaya bekliyoruz. Unutulmasın ki; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası varsa, ticaretin çözülmeyecek sorunu, şehrimizin ulaşılamayacak hedefi yoktur. 6 Şubat’ta bu büyük heyecanı hep birlikte yaşayalım" şeklinde tamamladı.

Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı, bölgesel ticaretin güçlenmesi ve yerel üreticilerin daha geniş pazarlara açılmasına katkı sağlaması beklenen önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ÖNCÜLÜĞÜNDE 6-7-8 ŞUBAT 2026 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK ELAZIĞ TSO GENEL TİCARET FUARI, ŞEHRİN ÜRETİMDEN PAZARLAMAYA UZANAN TÜM EKONOMİK GÜCÜNÜ TEK ÇATI ALTINDA BULUŞTURACAK