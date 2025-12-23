Mahmut Arslan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Değişmeli

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu'da düzenlenen kongrede asgari ücret belirleme sürecine ilişkin çarpıcı uyarılarda bulundu. Arslan, asgari ücretin sağlıklı tespit edilebilmesi için komisyon yapısının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Genel kurulda kritik değerlendirmeler

Arslan, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Ordu Şube Başkanlığı 3. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye gündeminin çalışma hayatı ve asgari ücret tartışmalarıyla yoğunlaştığını belirterek, "Biz bu tiyatroyu 50 yıldır yaşıyoruz. Asgari ücret tespiti, tespit komisyonunun yapısıyla doğrudan ilgilidir. Eğer asgari ücret tespit komisyonunu sağlıklı bir şekilde oluşturamazsak, buradan çıkacak olan asgari ücret de sağlıklı olmayacaktır" dedi. Arslan, son 22 gündür tartışmaların sürdüğünü de ifade etti.

Hedef: Evli ve 2 çocuklu bir işçiyi esas almak

HAK-İŞ'in taleplerinden birinin asgari ücretin belirlenmesinde "evli ve 2 çocuklu bir işçiyi hedef almaları" olduğunu söyleyen Arslan, bu standartla bir çalışanın asgari şartlarda yaşamını sürdürebileceği bir ücret belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Arslan, Türkiye'de çalışanların önemli bir kısmının asgari ücretli olmasının ekonomiye ve vergi gelirlerine etkisine dikkat çekti: "Ülkede çalışanların yüzde 50'sinin asgari ücretle çalıştığı düşünülürse, bu artık 'asgari ücret' değil, 'genel ücret' haline geliyor."

İşçi temsilcilerinin eksikliği ve destek tartışmaları

Bu yıl asgari ücret tespit komisyonunda işçi temsilcilerinin yer almamasına da değinen Arslan, "Bu sene işçilerin olmadığı asgari ücret tespit komisyonunda TİSK'ın hükumete dönemi fırsata çevirme eğiliminden endişe duyuyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu yıl sağlanan "bin TL'lik" asgari ücret desteğinin kapsamıyla ilgili temkinli konuştu ve komisyonun işçiler olmadan karar vermesinin çalışanlarda hayal kırıklığı yaratabileceğini belirtti.

TÜİK sepeti ile işçinin sepeti aynı değil

Asgari ücret belirlenirken TÜİK enflasyon rakamlarının esas alındığını hatırlatan Arslan, itirazın kuruma değil, kurumun kullandığı enflasyon sepetine olduğunu söyledi. "Asgari ücretlinin sepeti ile TÜİK'in sepeti arasında ciddi bir sorun vardır. İşçilerin harcama kalemlerinde en büyük pay gıda, kira, enerji ve ulaşım. Biz diyoruz ki; asgari ücretlinin harcama sepetine uygun bir kriter belirleyelim" dedi.

Adil paylaşım ve çağrı

Arslan, çalışan haklarını korurken işletmelerin yok sayılmayacağını; ancak adil paylaşımın gerekliliğine dikkat çekti: "Bu ülkenin geçiş döneminde zaman zaman çok kazananların fedakarlık yapması gerekiyor. Neden hep emekçilerden bekleniyor?" Kiralar ve gıda enflasyonunun yükünü vurgulayarak işverenlere ve hükumete makul bir düzeyde, samimi bir şekilde asgari ücret belirleme çağrısında bulundu.

Programa ilçe belediye başkanları, sendika üyeleri ve ilgililer de katıldı.

