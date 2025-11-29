Elazığ TSO Kasım Meclis Toplantısı: Ekonomi ve Yatırım Öne Çıktı

Meclis Başkanı Sedat Karataş liderliğinde geniş katılımlı oturum

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) kasım ayı meclis toplantısını Meclis Başkanı Sedat Karataş yönetiminde gerçekleştirdi. Toplantıda Elazığ’ın ekonomik gündemi ile yurt içi ve yurt dışı temaslara ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sedat Karataş, ekonomik kalkınmanın en güçlü itici gücünün üretim ve ihracat olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Yatırımcıların en çok ihtiyaç duyduğu şey güvenli bir ortamdır. Elazığ’ın 6. Bölge teşviklerinden faydalanmasıyla birlikte şehrimize ciddi oranda yatırımcı gelmiştir. Karma OSB’nin kısa sürede hayata geçirilmesinde Yönetim Kurulu Başkanımız İdris Alan’ın yoğun emeklerinin olduğunu biliyor ve kendisine teşekkür ediyorum".

Karataş, ayrıca Türkiye’nin huzur ortamına kavuşmasının yatırım iştahını artırdığını belirterek, terörsüz bir Türkiye’nin hem üretime hem de kamu kaynaklarının yatırıma aktarılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, Kasım ayında yürütülen çalışmaları meclis üyeleriyle paylaştı ve yoğun gündemin detaylarını aktardı.

Kasım ayı meclis toplantısı, yapılan değerlendirmelerin ardından alınan kararların Elazığ iş dünyasına ve şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlaması temennisiyle sona erdi.

