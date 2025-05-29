Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Afet Yükümlülükleri Resmi Çerçeveye Alındı

Afet Sonrası Elektrik Altyapısı İçin Resmi Plan

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) ile afet sonrası elektrik dağıtım altyapısının yeniden inşa edilmesine dair önemli bir çerçeve oluşturulduğunu duyurdu.

Erdoğan, Elder tarafından Denizli'de gerçekleştirilen Adm ve Gdz Elektrik Dağıtım Grubu saha gezisinde yaptığı açıklamada, “Bu aslında bizim bilmediğimiz, yeni bir şey değil. Bu, artık devletin resmi bir planı içerisinde yer almış oluyor.” dedi.

Aylardır Beklenen Tasarım Açıklandı

TASİP, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) ve Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ardından yayımlanan üçüncü plan olarak dikkat çekiyor. Erdoğan, TASİP'in afet sonrası elektrik şebekesinin nasıl ayağa kaldırılacağına dair detaylar içerdiğini vurgulayarak, “Bölgedeki il afet koordinasyon birimi tarafından yapılacak yönlendirmelere göre dağıtım şirketlerinin hangi şebeke varlıklarını öncelikli olarak enerjilendireceğini belirten bir bölüm mevcut.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, afet sonrasında dağıtım şirketlerinin, yerel yönetimlerin yönlendirmeleri doğrultusunda sistemin iyileştirilmesi için gereken çalışmaları başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirtti.

Yatırımlar ve Küresel Enerji Dönüşümü

Elektrik şebekelerinin enerji sisteminin temel unsuru haline geldiğini belirten Erdoğan, “Avrupa'da Eurelectric tarafından yayımlanan bir rapor, 2040'ta enerji dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmek için 80 milyon kilometre yeni elektrik hattı yapılması gerektiğini öngörüyor.” dedi. Erdoğan, bu miktarın Ay'a yüz kez gidip gelmek mesafesine denk geldiğini ifade etti.

Türkiye'deki dağıtım ve iletim hatlarının toplam uzunluğunun 2 milyon kilometre civarında olduğunu aktaran Erdoğan, “Dünya genelinde yeni bir şebekenin yapılabilmesi için 40 kat daha fazla yatırma ihtiyaç var.” diye belirtti.

Son olarak Erdoğan, Türkiye’deki elektrik dağıtım şebekelerinin uzunluğunu artırma amacıyla daha fazla yatırım yapmanın gerekliliğini vurgulayarak, “Daha fazla yatırım yapabilmenin koşulu finansman bulmaktır.” dedi. Elektrifikasyon kaynaklı talep artışını yönetebilmek için şebekelerin güçlendirilmesi ve yatırım artırma çabalarının önemli olduğunun altını çizdi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Elder tarafından Denizli'de organize edilen Adm ve Gdz Elektrik Dağıtım Grubu saha gezisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.