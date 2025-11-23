Elektrik faturalarına gizli zam: 4 bin Kilowatt’ı aşana yüzde 150-160 artış uyarısı

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, yıllık tüketimi belli Kilowatt’ı geçenlerin devlet desteğini kaybederek faturalarının yüzde 150-160 artabileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:16
Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin uyardı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, önümüzdeki yıldan itibaren elektrik tüketiminde belirlenen bir eşiği aşanların devlet desteğinden yararlanamayacağını açıkladı. Şahin, bunun fiilen büyük bir artışa yol açacağını belirtti.

Şahin'in açıklamasında öne çıkan ifadeler şunlar: "Önümüzdeki sene vatandaş 4 bin Kilowatt’ı geçerse yüzde 150-160 gibi bir zam öngörülüyor"

Şahin, ayrıca faturaların mevcut devlet desteği uygulaması hakkında şunları söyledi: "Bir ürünün fiyatı 100 TL ise 120-130 TL yaptığımız zaman zam yapmış oluyoruz. Elektrikte de bir zam olayı ile karşı karşıyayız. Geçen senelere kadar elektrik faturalarında hiçbir bilgilendirme yoktu. Şu anda elektrik faturanız 286 TL ve faturaların alt tarafında diyor ki: ‘Aslında faturanız 653 TL, fakat biz sizden 286 TL’sini alıyoruz, geri kalan kısmı devlet ödüyor.’ Geçen seneye kadar böyle bir şey yoktu. Önümüzdeki sene başından itibaren şöyle bir uygulamaya geçilecek; eğer ’yıllık tüketiminiz belli bir Kilowatt’ı aşarsa bu indirimi iptal edeceğiz’ deniyor. Zam denmiyor da indirimin iptali deniyor. Otomatikman 286 TL’lik fatura 653 TL olacak. Yüzde 130’a yakın bir zam yapılıyor, fakat adı zam değil; devletin ödemiş olduğu indirimi fazla kullandığınız için iptal ediliyor. Önümüzdeki sene vatandaş 4 bin Kilowatt’ı geçerse yüzde 150-160 gibi bir zam öngörülüyor"

Şahin'in uyarısı, özellikle yüksek tüketimli aboneleri doğrudan etkileyecek bir değişikliğe işaret ediyor. Mevcut destek uygulamasının iptali, tüketicilerin ödeyeceği faturaların kısa sürede ciddi oranda yükselmesine neden olabilir.

