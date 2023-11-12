Elektrikli otomobilde bomba fiyat! 1 milyon TL'den ucuza satılacak: Duyan soluğu bayide alıyor

Yudo Auto, Yeşil Holding bünyesindeki Terra Power ortaklığıyla Yudo 3 elektrikli SUV modelini 1 milyon TL'nin altında fiyatla Türkiye'de satışa sunacak. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YUDO 3 ELEKTRİKLİ SUV TÜRKİYE'YE GELİYOR

Türkiye'ye tanıtılan Yudo Auto, Türk otomotiv dünyasında bir ilke imza atarak kompakt elektrikli SUV Yudo 3'ün resmi lansmanını yaptı. Yüzde 54 gümrük vergisi dahil 990 bin TL fiyatla satışa sunulacak. Yudo 3 yalnızca uygun fiyatlı değil bunun yanı sıra çevre dostu bir alternatiftir. 4 metre uzunluğundaki bu araç, Dacia Spring'den daha büyük ve V2L desteği sunuyor. Bu sayede araç kullanıcıları elektronik cihazlara güç verebiliyor. Yudo 3 daha önce İspanya, Fransa ve Ukrayna gibi ülkelerde tanıtılmıştı.





Çin'de bulunan Haziranyao Air'in milyarder sahibi tarafından desteklenen Yudo Auto, Türkiye pazarında büyük bir etki yaratmayı ve 2024 senesine değin ayda 150 ila 200 araç teslim etmeyi amaçlamakta. Yudo 3, 41,7 kWh LFP batarya, 325 km WLTP menzili, 95 hp güç çıkışı ve 165 Nm tork gibi harika özelliklerle donatılmıştır. 130 km/saat azami hızı ve 310 litre bagaj kapasitesiyle Yudo 3, Türk tüketicisi için çok uygun bir seçenek. Yudo, Türkiye için önemli bir elektrikli otomobil olacağı ön görülüyor.