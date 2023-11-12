Elektrikli otomobilde bomba fiyat! 1 milyon TL'den ucuza satılacak: Duyan soluğu bayide alıyor

Çevre dostu araba şimdi de Türkiye'ye geliyor! Hem de inanılmaz bir fiyata! Detaylar haberimizde.

Elektrikli otomobilde bomba fiyat! 1 milyon TL'den ucuza satılacak: Duyan soluğu bayide alıyor
Yayın Tarihi:

Yudo Auto, Yeşil Holding bünyesindeki Terra Power ortaklığıyla Yudo 3 elektrikli SUV modelini 1 milyon TL'nin altında fiyatla Türkiye'de satışa sunacak. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YUDO 3 ELEKTRİKLİ SUV TÜRKİYE'YE GELİYOR

Türkiye'ye tanıtılan Yudo Auto, Türk otomotiv dünyasında bir ilke imza atarak kompakt elektrikli SUV Yudo 3'ün resmi lansmanını yaptı. Yüzde 54 gümrük vergisi dahil 990 bin TL fiyatla satışa sunulacak. Yudo 3 yalnızca uygun fiyatlı değil bunun yanı sıra çevre dostu bir alternatiftir. 4 metre uzunluğundaki bu araç, Dacia Spring'den daha büyük ve V2L desteği sunuyor. Bu sayede araç kullanıcıları elektronik cihazlara güç verebiliyor. Yudo 3 daha önce İspanya, Fransa ve Ukrayna gibi ülkelerde tanıtılmıştı. 

Yudo 3 Elektrikli Suv Türkiye'ye Geliyor

Çin'de bulunan Haziranyao Air'in milyarder sahibi tarafından desteklenen Yudo Auto, Türkiye pazarında büyük bir etki yaratmayı ve 2024 senesine değin ayda 150 ila 200 araç teslim etmeyi amaçlamakta. Yudo 3, 41,7 kWh LFP batarya, 325 km WLTP menzili, 95 hp güç çıkışı ve 165 Nm tork gibi harika özelliklerle donatılmıştır. 130 km/saat azami hızı ve 310 litre bagaj kapasitesiyle Yudo 3, Türk tüketicisi için çok uygun bir seçenek. Yudo, Türkiye için önemli bir elektrikli otomobil olacağı ön görülüyor.

Öne Çıkanlar
KPSS 60 puanla üniversiteye personel alımı! Lise, üniversite mezunlarına iş fırsatı KPSS 60 puanla üniversiteye personel alımı! Lise, üniversite mezunlarına iş fırsatı
Çocuklarınız telefonu bırakmıyorsa sebebi bu olabilir! Çocuklarınız telefonu bırakmıyorsa sebebi bu olabilir!
Yüksek kaldıraçlı işlemler nedir? Yüksek kaldıraçlı işlem yaparken dikkat edilmesi gerekenler nedir? Yüksek kaldıraçlı işlemler nedir? Yüksek kaldıraçlı işlem yaparken dikkat edilmesi gerekenler nedir?
Çok Okunanlar
Akaryakıt fiyatlarında ibre kırmızıya dönüyor! Dev indirim duyuruldu: Gece yarısı tarife değişecek Akaryakıt fiyatlarında ibre kırmızıya dönüyor! Dev indirim duyuruldu: Gece yarısı tarife değişecek Araç sahipleri bayram edecek! Akaryakıta indirim geldi: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları Araç sahipleri bayram edecek! Akaryakıta indirim geldi: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları Olmaz denilen oldu, kiralık daire fiyatları düştü! O ilde 15.000 TL'den 6000 TL'ye düşüş var Olmaz denilen oldu, kiralık daire fiyatları düştü! O ilde 15.000 TL'den 6000 TL'ye düşüş var Gram altın o tarihte 2500 TL'ye fırlayacak! Uzman isim kesin konuştu Gram altın o tarihte 2500 TL'ye fırlayacak! Uzman isim kesin konuştu Evine televizyon almak isteyen A101'e akın edecek! Akıllı televizyonlarda bomba indirim var Evine televizyon almak isteyen A101'e akın edecek! Akıllı televizyonlarda bomba indirim var Fiat Egea'nın Sedan modelinde fiyatlar düşüşe geçti! Diğer fiyatları gören almak için sıraya girdi Fiat Egea'nın Sedan modelinde fiyatlar düşüşe geçti! Diğer fiyatları gören almak için sıraya girdi