Elektrikte Sübvansiyon Kaldırılıyor: Bakan Bayraktar'dan Açıklama

Elektrikte Sübvansiyonun Kaldırılması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik tüketimi aylık 417 kilovatsaati aşan abonelerin 1 Şubat itibarıyla sübvansiyon dışı kalacağını duyurdu. Bayraktar, "42 milyon abonenin %3'ünü etkileyecek bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz," dedi.
Sürecin Başlangıcı ve Faturalara Yansıması
Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gazda vatandaşlara önemli destek sağlandığını belirterek, "Şubat itibarıyla bazı abonelerin faturaları değişebilir, ancak esas uygulama 1 Şubat itibarıyla başlayacak," ifadelerini kullandı.
Sübvansiyon Tutarları ve Elektrik Fiyat Artışları
2023'te 275 milyar lira, 2024'te ise 400 milyar lira civarında sübvansiyon sağlandığını vurgulayan Bayraktar, 1,2 milyon abonenin yeni düzenleme ile sübvansiyon dışına çıkacağını belirtti.
Yeni fiyatlandırmaya göre, 417 kilovatsaat kullanımda faturaların artması bekleniyor. Örneğin, 1000 kilovatsaat tüketim artış oranı %69 olarak öngörülüyor. Ancak bu düzenleme, mevcut abonelerin %97 Bakan Bayraktar, doğal gazda da benzer bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "2025'te doğal gazda belki bir değişim olabilir," dedi. Ayrıca, tüm doğal gaz abonelerine %65 oranında sübvansiyon uygulandığını söyledi. Slovakya'nın enerji arz güvenliğini sağlamak için Türkiye'ye ziyarette bulunan Slovakya Başbakan Yardımcısı Denisa Sakova ile görüşeceğini söyleyen Bayraktar, Hazar geçişi için Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi konusunda çalışmaların yoğunlaştığını belirtti. Karadeniz'deki gaz üretiminin 9 milyon metreküpe çıkacağı müjdesini veren Bayraktar, Kandıra-1 kuyusunda yeni sondaj çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmaların sürdüğünü ve bu sene ilk reaktörün elektrik üretim testlerinin yapılacağı müjdesini verdi. Ayrıca, doğal gaz sevkiyatına yönelik projelerin devam ettiğini ve Suriye'ye 800 megavat elektrik sevk edileceğini aktardı. Son olarak, yenilenebilir enerji yatırımlarındaki bürokrasiyi kaldırma amaçlı reform paketleri üzerinde çalışıldığını belirten Bayraktar, bu konuda gelişmelerin yakında açıklanacağını ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Gelecek Planları ve Doğal Gaz Düzenlemeleri
Uluslararası İşbirlikleri ve Enerji Arz Güvenliği
Karadeniz Gazı ve Sondaj Faaliyetleri
Pek Çok Alanda Çalışmalar Sürüyor
Bakan Bayraktar, doğal gazda da benzer bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "2025'te doğal gazda belki bir değişim olabilir," dedi. Ayrıca, tüm doğal gaz abonelerine %65 oranında sübvansiyon uygulandığını söyledi.
Slovakya'nın enerji arz güvenliğini sağlamak için Türkiye'ye ziyarette bulunan Slovakya Başbakan Yardımcısı Denisa Sakova ile görüşeceğini söyleyen Bayraktar, Hazar geçişi için Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi konusunda çalışmaların yoğunlaştığını belirtti.
Karadeniz'deki gaz üretiminin 9 milyon metreküpe çıkacağı müjdesini veren Bayraktar, Kandıra-1 kuyusunda yeni sondaj çalışmalarına başladıklarını açıkladı.
Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmaların sürdüğünü ve bu sene ilk reaktörün elektrik üretim testlerinin yapılacağı müjdesini verdi. Ayrıca, doğal gaz sevkiyatına yönelik projelerin devam ettiğini ve Suriye'ye 800 megavat elektrik sevk edileceğini aktardı.
Son olarak, yenilenebilir enerji yatırımlarındaki bürokrasiyi kaldırma amaçlı reform paketleri üzerinde çalışıldığını belirten Bayraktar, bu konuda gelişmelerin yakında açıklanacağını ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.