Elektrikte Sübvansiyon Kaldırılıyor: Bakan Bayraktar'dan Açıklama

Gelecek Planları ve Doğal Gaz Düzenlemeleri

Bakan Bayraktar, doğal gazda da benzer bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "2025'te doğal gazda belki bir değişim olabilir," dedi. Ayrıca, tüm doğal gaz abonelerine %65 oranında sübvansiyon uygulandığını söyledi.

Uluslararası İşbirlikleri ve Enerji Arz Güvenliği

Slovakya'nın enerji arz güvenliğini sağlamak için Türkiye'ye ziyarette bulunan Slovakya Başbakan Yardımcısı Denisa Sakova ile görüşeceğini söyleyen Bayraktar, Hazar geçişi için Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi konusunda çalışmaların yoğunlaştığını belirtti.

Karadeniz Gazı ve Sondaj Faaliyetleri

Karadeniz'deki gaz üretiminin 9 milyon metreküpe çıkacağı müjdesini veren Bayraktar, Kandıra-1 kuyusunda yeni sondaj çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Pek Çok Alanda Çalışmalar Sürüyor

Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmaların sürdüğünü ve bu sene ilk reaktörün elektrik üretim testlerinin yapılacağı müjdesini verdi. Ayrıca, doğal gaz sevkiyatına yönelik projelerin devam ettiğini ve Suriye'ye 800 megavat elektrik sevk edileceğini aktardı.

Son olarak, yenilenebilir enerji yatırımlarındaki bürokrasiyi kaldırma amaçlı reform paketleri üzerinde çalışıldığını belirten Bayraktar, bu konuda gelişmelerin yakında açıklanacağını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.