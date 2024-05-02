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Elinde olan sakın satmasın! Mert Başaran satan kaybeder diyerek duyurdu!

Yatırım uzmanı Mert Başaran, yaptığı yeni bir değerlendirmede arsa, borsa, altın ve dolar gibi yatırım araçları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Elinde altın olanları uyaran Mert Başaran, hem alış zamanını hem de dolardaki yanılgıyı ortaya koydu... İşte yatırım uzmanından kritik değerlendirme!

Yayın Tarihi: 02.05.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 23:54
Elinde olan sakın satmasın! Mert Başaran satan kaybeder diyerek duyurdu!

Son yılların en popüler yatırım araçlarından olan dolar ve altın, son günlerde gösterdiği volatil seyir nedeniyle yatırımcıların giriş-çıkış yapmak konusunda kararsızlaşmasına neden oldu. Arazi satın almak, borsaya girmek, altın almak, dolar almak ya da euro almak gibi çeşitli reel yatırımların öne çıktığı bu aylarda yatırım ve tasarruf uzmanı Mert Başaran, çeşitli değerlendirmeler yaptı. 

Yatırım yapmak isteyen ya da halihazırda yatırımı olanlar için çeşitli değerlendirmelerde bulunan yatırım uzmanı Mert Başaran, önemli uyarılar verdi. Yatırım yaparken asıl amacın her zaman mevcut sermayeyi korumak olduğunu ifade eden Başaran, risk yönetimi ve getir beklentisi, nakit durumu ile yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi gibi faktörlerin önemine dikkat çekti. Yatırımcıların beklenti ve tercihlerine göre altın, kripto para, borsa, konut, arsa ve araba ya da hisse senedi gibi çeşitli yatırımlara yönelebileceğini belirtti. 

dolar

“Dolar bir yatırım aracı değil”

Hisse senedi fonlarının yüksek getirili bir yatırım aracı olduğunu belirten Başaran, fonlara yatırım yapmayı her zaman için önerdiğini kaydetti. Geçmiş verilerin takip edilebileceğini, hisse senedi fonları ile gelirlerin artırılabileceğini belirtti. Daha sonra dolardan bahseden Başaran, dövizin bir yatırım aracı olmadığını ifade etti. Yüzde 400’lük kazançlar karşısında hemen hareket etmemek gerektiğini belirten Başaran, son 5 yılda simit fiyatlarının yüzde 1000 arttığını söyledi. Bu durumun da gerçek anlamda doların yatırım olarak uygun olmadığını gösterdiğini belirtti. 

Altın güvenli limandır! 

Altın ve arazi yatırımlarını da değerlendiren uzman isim Mert Başaran, savaşların ve siyasi gerilimlerin piyasayı tetiklediğine dikkat çekti. Bu tür durumlarda güvenli liman olarak her zaman altın öne çıkarken, bazı fırsatların kaçırılmamasını vurguladı. Altın cephesinde “al” döneminin geride kaldığını belirten Başaran, elinde altın olanları sabırlı davranmaya davet etti. Ayrıca uzman isim, arsa yatırımlarında ne kadar uzun süre beklenirse değerin de o kadar artacağını ifade ederek hisse senedi fonlarına bir kez daha değindi. 

Büyük şirketlerin sıklıkla tercih ettiği hisse senedi fonları, piyasada fırsatlardan faydalanarak uzun vadede büyüme sunar. Bu da değerlemesi büyük şirketlerin potansiyel getirilerinden fadalanabilme imkanı sağlar. 

altın

Altında son durum ne? 

ABD Merkez Bankası’ndan (FED) gelecek olan veriler öncesinde altın fiyatlarında yükseliş görüldüğünü ifade eden Başaran, tarım dışı istihdam verilerinin de etkili olacağını aktardı. Güncel altın fiyatları ise öyle oldu:

Gram altın

  • Alış: 2.408,39 TL 
  • Satış: 2.408,80 TL 

Çeyrek altın 

  • Alış: 3.942 TL
  • Satış: 4.026 TL 

Ons altın 

  • Alış: 2.316,72 TL
  • Satış: 2.317,06 TL 

Cumhuriyet altın 

  • Alış: 15.747 TL 
  • Satış: 16.042 TL 

Yarım altın 

  • Alış: 7.910 TL 
  • Satış: 8.077 TL

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