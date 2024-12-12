Elon Musk'ın Serveti 400 Milyar Doları Aştı!

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, net servetini 400 milyar doların üzerine taşımayı başardı. Bu dikkat çekici artış, özellikle SpaceX'in değerindeki yükseliş ve Tesla hisselerinin rekor seviyelere çıkması sonucu gerçekleşti.

Forbes dergisinin Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre, Musk'ın net serveti 430,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece, Elon Musk, toplam serveti 400 milyar dolara ulaşan ilk isim olma unvanını elde etti.

Milyarderler Listesinde İlk Sırada

Musk'ı izleyen isimler arasında Jeff Bezos 243,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci, Larry Ellison ise 220,9 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yer alıyor.

Tesla Hisselerinde Büyüme

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dün tüm zamanların en yüksek hisse fiyatına ulaştı. Şirketin hisseleri, yüzde 5,9 değer kazanarak 424,77 dolar seviyesine yükseldi. Bu yılın başından itibaren Tesla hisseleri, yüzde 70'in üzerinde değer kazanmış durumda. Musk'ın desteklediği Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın, ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından hisse fiyatları %67'den fazla yükselmişti.

SpaceX ve Hisse Alım Anlaşması

Ayrıca, SpaceX'in değerinin 1,25 milyar dolarlık yeni bir hisse alım anlaşmasıyla 350 milyar dolara çıktığı bildirildi. Böylece, SpaceX dünyanın en değerli özel girişimi olma unvanını elinde bulunduruyor.