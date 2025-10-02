Elon Musk'ın Serveti 500 Milyar Dolara Ulaştı

Forbes verilerine göre Elon Musk'ın serveti Türkiye saatiyle 22.30'da 500 milyar doları gördü; gün sonunda 499,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 01:15
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 01:15
Forbes verilerine göre Musk, 500 milyar doları gören ilk kişi oldu

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, serveti 500 milyar dolar seviyesini aşan ilk kişi oldu.

Forbes'un gerçek zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre, Türkiye saatiyle 22.30 itibarıyla Musk'ın serveti 500 milyar doları gördü.

Ancak işlemler gününün sonunda Musk'ın serveti 499,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Musk'ın servetindeki artışta, Tesla hisselerindeki toparlanmanın yanı sıra yapay zeka girişimi xAI ve uzay şirketi SpaceX'in değer kazanması etkili oldu.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kazandı.

Forbes'un Milyarderler Listesi'nde Musk'ı, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg izledi.

Serveti Ağustos 2020'de 100 milyar dolar'ı aşan Musk, Ocak 2021'de yaklaşık 190 milyar dolarlık servetiyle ilk kez dünyanın en zengin kişisi unvanını elde etmişti.

