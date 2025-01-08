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ELÜS İşlem Sonuç Belgesi Zorunlu Belgeler Arasına Dahil Edildi

ELÜS İşlem Sonuç Belgesi, Vergi Usul Kanunu kapsamına alındı. Artık fatura düzenlemeye gerek kalmayacak.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:21
ELÜS İşlem Sonuç Belgesi Zorunlu Belgeler Arasına Dahil Edildi

ELÜS İşlem Sonuç Belgesi Artık Zorunlu Belgeler Arasında

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) İşlem Sonuç Belgesi, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler arasına katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Düzenleme ile Neler Değişiyor?

Yayımlanan tebliğ ile birlikte, Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği kapsamında, ELÜS’ün Türkiye Ürün İhtisas Borsasında alım satıma tabi olmasının durumunda, borsa üyesi aracı kurumlar tarafından düzenlenecek ELÜS İşlem Sonuç Belgesi, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde gerekli belgeler arasında yer alacak.

Bu düzenleme doğrultusunda, ELÜS alım satımına katılan tarafların, borsa işlemleri için ayrıca fatura ya da başka bir belge düzenlemelerine gerek kalmayacak. Bu işlemler, aracı kurumlarca düzenlenen ELÜS İşlem Sonuç Belgesi ile belgelenecek.

Raporlama Zorunluluğu Getirildi

Ayrıca, Türkiye Ürün İhtisas Borsası üyeleri tarafından düzenlenen her bir ELÜS İşlem Sonuç Belgesi’ne ilişkin bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 24.00'e kadar, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla iletilmesi zorunlu hale geldi.

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