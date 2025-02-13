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Elvan Tuğsuz Güven, HESİAD Başkanlığına Yeniden Seçildi

Elvan Tuğsuz Güven, HESİAD'ın 13. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:05
Elvan Tuğsuz Güven, HESİAD Başkanlığına Yeniden Seçildi

Elvan Tuğsuz Güven, HESİAD Başkanlığına Yeniden Seçildi

Elvan Tuğsuz Güven, Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) başkanlığına yeniden seçildi. Dernekten yapılan açıklamalara göre, derneğin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı dün Ankara'da gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da HESİAD Başkanlığı'na seçilen Güven, bu yıl da derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürdü.

2023 ve 2024 Değerlendirmesi yapıldı

Toplantıda, 2023 ve 2024 yılı performans değerlendirmelerinin yanı sıra derneğin 2025 ve 2026 hedefleri de ele alındı. Geçen dönem 7 olan asil yönetim kurulu üye sayısı, kapsayıcılığı ve etkinliği artırmak amacıyla 9'a çıkarıldı. Ayrıca, asil ve yedek yönetim kurullarındaki toplam 4 kadın üye sayısı korunurken, 3 ayrı başkan yardımcılığı pozisyonu oluşturulmasına karar verildi.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Belirlendi

Kurulda yeni denetim kurulu üyeleri de belirlendi. HESİAD Yönetim Kurulunda, Elvan Tuğsuz Güven başkan, Yusuf Hüseyin Yücebaş genel sekreter ve İbrahim Balanuye sayman olarak görev alırken, İbrahim Cem Özkök, Turgay Akgün, Ziya Erdem, Emre Hatem, Elif Yağlı ve Burak Kuyan da üye olarak yer aldı.

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