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Emekli aylığı 10.200 TL üzeri olana 4'lü müjde! Hemen kontrol edin

Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu. Kim ne zaman ve ne kadar ikramiye ödemesi alacak? Cevabı haberimizde...

Yayın Tarihi: 30.03.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:59
Emekli aylığı 10.200 TL üzeri olana 4'lü müjde! Hemen kontrol edin

Emekliler için beklenen bayram ikramiyesinin ödeme takvimi açıklandı ve heyecanla beklenen Ramazan Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı. Mart ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmış olanlar da bu ikramiyeden yararlanabilecekler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre:

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan'da,

19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan'da,

23, 24, 25 ve 26'sı olanlara ise 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına ise 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan'da, 3, 4 ve 5'i olanlara ise aylıklarıyla birlikte aynı günde olmak üzere 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

emekli bayram ikramiyesi

Bu ödeme, sadece mevcut emeklileri değil, Mart sonuna kadar aylık başvurusu yapanları da kapsıyor. Yasaya göre ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor ve Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerine denk geliyor.

Hafta sonuna denk gelen başvurular için özel bir düzenleme yapılmadı. Ancak e-Devlet üzerinden online başvuru imkanı bulunuyor. Süre 1 Nisan'a uzatılmadığı için, 30-31 Mart'a kalan başvuruların da e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor.

Ödemeler, emeklilik için başvuranların yanı sıra, Mart sonuna kadar başvuruda bulunanları da kapsıyor. Bu kişiler, aylık bağlama işlemleri tamamlanmasa da ikramiyeden yararlanabilecekler.

emekli bayram ikramiyesi

Emeklilere yapılacak ödemeler, refah payı da dahil olmak üzere hesaplanacak. Süresinde aylık başvurusu yapanlar, işlemleri tamamlandıktan sonra aylıklarıyla birlikte ikramiyelerini alabilecekler. Hesaplara, Nisan'da ilk aylık ödemesi yapıldığında ek ödeme dahil 1 peşin aylık, ödeme gününe kadar olan maaş farkı ve ikramiye yatırılacak.

Emeklilik hakkı kazananlar aylık başvurusuyla birlikte bankalarını da seçebiliyorlar. Hemen başvuru yapılırsa, ilk aylığın yatırılmasından 2-3 gün sonra banka promosyonu da ödenecek. Kamu bankalarından 8-12 bin lira promosyon alınabileceği gibi, özel bankaların kampanyalarından yararlanarak 15 bin liraya kadar promosyon alınabilir.

Bu yılın bayram ikramiyesi, emekliler için önemli bir gelir kaynağı olacak. Herkese hayırlı bayramlar dileriz.

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