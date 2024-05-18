Emekli aylığı yetmeyenlere 15.000 TL ikramiye! Cumhurbaşkanı jesti bayram ettirecek

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 15 bin TL ödemeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 15 BİN TL EK ÖDEME

Milyonlarca emekli maddi sıkıntılarıyla boğuşmaya devam ederken yapılacak ek ödemelerle ilgili araştırmalar devam ediyor. Zam döneminde emekli vatandaşların bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapılmış ve 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilmişti. Emekli vatandaşlara Kurban Bayramı öncesinde bankalar da promosyon ödemesi yapmaya devam ediyor. En yüksek tutarlar Yapı Kredi Bankası, Akbank ve ING Bank tarafından sağlanıyor.





Bahsi geçen üç banka emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren emekli müşterilerine 15 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ödemelerden faydalanmak için 31 Mayıs tarihine kadar emekli maaşının bankaya taşınması gerekiyor. Bankaların promosyon kampanyalarından faydalanmak için banka şubesine gitmeye gerek olmadan bankaların dijital kanalları aracılığıyla maaş taşıma işlemlerinizi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankalar emekli maaşını taşıyan müşterilere aynı zamanda 25 bin TL'ye kadar faizsiz kredi finansmanı da sağlıyor. Bankaların ödeme kampanyalarıyla ilgili detaylı bilgileri banka resmi internet siteleri üzerinden edinebilirsiniz.