Emekli haziran ayında çifte bayram yaşayacak! Ek ödeme müjdesi verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son yaptığı açıklama ve emeklilere haziran ayında maaş ikramiyesinin verilip verilmeyeceğine ilişkin yaşanan son dakika gelişmesi haberimizin detayında..

Emeklilerin uzun zamandır beklediği müjdeli haber nihayet geldi. Haziran ayında emeklilere 1 maaş ikramiyenin verilmesi planlanıyor.

Ocak ayındaki artıştan memnun olmayan emekliler, temmuz ayındaki yeni artışı ve sosyal oranları büyük bir merakla bekliyor. Artış oranı Haziran ayında enflasyon istatistikleri açıklandığında netleşecek. Ancak refah payına ilişkin belirsizlik sürüyor.

BAKAN IŞIKHAN’DAN REFAH PAYI'NA YÖNELİK AÇIKLAMA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin sosyal oranına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kendisine yöneltilen 'Emeklilere ekstradan refah payı verilecek mi?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Bakan Işıkhan, "Bir şey söylemek için henüz çok erken. Temmuz'a kadar bekleyelim," dedi ve sorunun henüz çözülmediğini açıkladı.





EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAMLAR

Nisan ayındaki enflasyon oranına göre emekli maaşları yüzde 18,72 oranında arttı. Piyasa katılımcılarının yaptığı bir ankete göre, emekli aylıklarının Temmuz ayında yüzde 25 oranında daha artması bekleniyor. Bayram ikramiyelerinin haziran ayında ödenmesi planlanıyor ve bu ikramiyelerin maaşa eşdeğer olması bekleniyor.

"Ek zamlar ve taban maaş artışları"

Emekli maaşı artışları gündemde kalmaya devam ediyor. Asgari emekli maaşının 10.000 liraya çıkarılması yönünde büyük umutlar var. Ocak ayında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki 12 puanlık fark daraldı ve tüm emeklilerin maaşlarına %49,25 oranı zam yapıldı. Asgari emekli maaşı ise 10 bin liraya çıkarıldı.

Temmuz ayındaki maaş artışının baz maaşta %25 oranında artışa yol açması bekleniyor. Ayrıca taban maaşınıza sosyal yardım ekleme seçeneği de bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili kesin kararın temmuz ayında alınması bekleniyor.

Asgari emeklilik maaşı ne kadar olacak?

Enflasyon tahminlerine göre asgari emekli maaşının Temmuz ayında 13.000-14.000 TL'ye yükselmesi beklenmekte. Emeklilerin bu konuda beklentileri daha yüksek. Milyonlarca emekli maaşlarının asgari ücret miktarı seviyesine indirilmesini talep ediyorlar.