Bilecik Pazaryeri’nde 105 TOKİ Konutu Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Bilecik Pazaryeri'nde 2024'te temeli atılan 5 blok ve 105 dairelik TOKİ projesinin anahtar ve tapu teslim töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:36
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 bin konut projesi kapsamında hayata geçirilen ve 2024 yılında temeli atılan projede, 5 bloktan oluşan 105 daire hak sahiplerine teslim edildi. Proje, Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Doğanlar Mahallesinde yer alıyor.

Anahtar ve tapu teslimi

Tören kapsamında hak sahiplerine anahtar ve tapuları, İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından verildi. Kaymakam Kara ve Başkan Tekin, yeni evlerine yerleşecek vatandaşlara "ilk ev hediyesi" olarak ay-yıldız motifli özel tasarım duvar saati hediye etti; hak sahipleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Başkan Zekiye Tekin'in açıklaması

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye kazandırılan 105 konut için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek şunları söyledi: "Tam 105 konutun ilçemize kazandırılmasıyla Pazaryeri ilçesinde hem çevremizi güzelleştiren hem Türkiye Yüzyılına yakışan birbirinden değerli birbirinden güzel hükümetimizin desteği ile ilçemize 105 konut kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bazen deniliyor ki işte devletin yaptığı konutları belediye sahipleniyor bayrağımızı astık Elhamdülillah. Tabi sahipleneceğiz taşından başına kadar emeğimiz var eyvallah. Biz bekledik sabrettik Elhamdülillah bu günde hak sahiplerine teslim edilmek üzere konutlarımızı Allahın izniyle anahtarlarını teslim edeceğiz. İnşallah yapılan konutlarımız hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Bu konutlarda emeği geçen başta evsiz kalmayacak evsiz kalan bir tek vatandaşımız kalmayacak diyen Türkiye Yüzyılına yakışan duruşuyla Dünya liderliği yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Tüm konutlarımız bütün ailelere hane sahiplerine hayırlı olsun diyorum. Nasipse önümüzdeki yıl bu ay sonunda kuraları çekilecek inşallah müracaat edenler için 100 konut daha Pazaryeri ilçemize hayırlı olsun onun müjdesini vermek istiyorum. 100 konut daha Pazaryeri ilçesine hayırlı olsun diyoruz. Ev Sahibi Türkiye, Ev Sahibi Pazaryeri sloganıyla hepinize hayırlı uğurlu olsun"

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara'nın mesajı

İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ise törende şu ifadeleri kullandı: "Çok güzel bir eseri hep beraber burada meydana getirmişsiniz. Çok güzel bloklarımızı yapmışız. 105 adet dairemizi Allahın izniyle hak sahiplerine bugün kavuşturacağız hep birlikte anahtar teslim töreni de yapacağız. Bu vizyonu bu güzel emeği Pazaryeri’ne kazandıran sayın belediye başkanımıza, çevre şehircilik il müdürlüğümüze, Toplu Konut idaresi başkanlığımıza her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir ilk bunun devamı olacak Allahın izniyle. Biz elimizden gelen neyse onu hep beraber yapmaya çalışacağız. Burada taş üstüne koyan bir yönetim anlayışını hep beraber hayata geçireceğiz. Ama istiyoruz ki hep beraber bu faaliyeti icra edelim. Muhtarlarımızla, siyasi partilerimizin kıymetli yöneticileri hep beraber bunu hayata geçirelim. Bu bir ilk dediğimiz gibi 105 tane konutu buraya getirdik. Bundan sonra yüz olacak, bundan sonra iki yüz olacak Pazaryeri bunu hak ediyor, Pazaryeri’nde daha müreffeh bir hayatı hep beraber kazandırmamız gerekiyor"

Törene katılanlar

Pazaryeri TOKİ Anahtar Teslim Töreni’ne; İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Ersin Çam, ilçe protokolü, çok sayıda vatandaş ve hak sahipleri katıldı.

