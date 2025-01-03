Brent Petrol Fiyatı 75,78 Dolar: Ekonomik Umutlar Fiyatları Yukarı Taşıyor

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 75,78 dolar olarak işlem görüyor. Dün 76,43 dolara kadar yükselen Brent petrol fiyatı, günü 75,77 dolar seviyesinde tamamladı.

Bugün saat 10.29 itibarıyla, Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yaklaşık %0,01 artarak 75,78 dolara ulaştı. Aynı saatte, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 72,77 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Çin ve ABD'de ekonomik hareketliliğin artacağına yönelik umutlarla yükseliş eğilimini sürdürüyor. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın beyaz saraydaki görevini 20 Ocak'ta devralması ile birlikte, ABD ekonomisindeki olası değişikliklerin, dünyanın en çok ham petrol tüketen ülkesi olması nedeniyle talebi etkilemesi bekleniyor.

Trump'ın görevine başlamasının ardından uygulayacağı politikalar doğrultusunda ABD’de petrol ve doğal gaz kullanımının artacağı düşüncesi, piyasa oyuncularının talep endişelerini hafifleterek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir etki yaratıyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın yıl boyunca iki faiz indirimine gideceği öngörülüyor; ilk faiz indiriminin ise yılın ilk yarısının sonuna doğru yapılması bekleniyor. Bu beklentiler, ABD'deki ekonomik hareketliliği artırarak petrol talebini besleyeceği düşüncesini güçlendiriyor.

Ayrıca, ABD'nin ham petrol stoklarının beklenenden fazla azaldığına dair veriler, burada talebin güçlendiği algısını destekleyerek fiyatların yukarı yönlü etkilenmesine neden oluyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalışla 415 milyon 600 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2025 yılına kadar ekonomideki iç ve dış zorlukları aşmayı vaat etmesi, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesinde ekonomik hareketliliğin artarak petrol talebini olumlu etkileyeceği tahminlerini güçlendiriyor. Çin’de yıllık Ulusal Halk Kongresi'nin 5 Mart'ta Pekin'de toplanması bekleniyor. Kongre marjında, 2025 ulusal bütçesinin kesinleştirilmesi ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla dahil ekonomik hedeflerin belirlenmesi planlanıyor.

Brent petrolde teknik olarak izlenmesi gereken seviyeler; 76,20 doların direnç, 73,17 doların ise destek olarak öne çıkıyor.