Emekli maaş zammında hesap kitap yapıldı! İlk tahminlere göre yeni maaş hesaplandı

Maaş zamları heyecanla bekleniyor! Yeni oranlar yavaş yavaş netleşti! Tüm detaylar haberimizde.

Emekli maaş zammında hesap kitap yapıldı! İlk tahminlere göre yeni maaş hesaplandı
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Emekli ve memur maaş oranları heyecanla bekleniyordu! Yeni oranlar açıklanmaya başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ORANLARI NETLEŞİYOR

TÜİK tarafından yapılan 4 aylık enflasyon oranlarına göre Ekim ayında enflasyon aylık olarak yüzde 3.43 olarak gerçekleşti. Senelik olarak yüzde 61.36 oranında gerçekleşirken 4 aylık enflasyon yüzde 29.40 oldu. Ekim ayı enflasyon verilerine göre 4 aylık emekli zamları yüzde 29.40, memur maaşları yüzde 40.39 olarak belirlendi. Merkez Bankası sene sonu tahminlerine göre sene sonunda enflasyonun yüzde 65, en yüksek enflasyonun yüzde 68 olması bekleniyor. Sene sonu beklentilerine göre emekli maaşlarına yüzde 37.76; memur ve memur emeklilerine yüzde 49.45 zam yapılması bekleniyor. Merkez Bankası en yüksek enflasyon tahminlerine göre emeklilere yüzde 40.27; memur ve memur emeklilerine yüzde 52.17 zam yapılması tahmin ediliyor. 6 aylık enflasyon verileri açıklandıktan sonra memur ve emekli maaşları zam oranlarının belli olması bekleniyor. 4 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklisi maaşları şu şekilde belirlenecek;

yeni memur ve emekli maaşları belirleniyor

-Memur – 22.017 – 30.909 - 32.904 - 33.503

-Memur emeklisi – 9.876 – 13.864 - 14.759 - 15.028

-Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 41.450 - 44.128 - 44.928

-Öğretmen 1/4 – 26.642 – 37.402 - 39.819 - 40.541 - 44.908

-Başkomiser 1/3 – 32.613 – 45.785 - 48.819 - 49.627

-Polis memuru 8/1 – 29.512 – 41.431 - 44.109 - 44.908

-Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 52.171 - 55.542 - 56.549

-Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 37.102 - 39.499 - 40.215

-Mühendis 1/4 – 33.109 – 46.481 - 49.485 - 50.328

-Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 33.026 - 35.160 - 35.798

-Profesör 1/4 – 48.111 – 33.026 - 71.907 - 73.211

-Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 44.573 - 47.454 - 48.314

-Vaiz 1/4 – 27.608 – 44.573 - 41.263 - 42.011

-Avukat 1/4 – 31.549 – 44.291 - 47.153 - 48.008

-Müsteşar 1/1 – 35.911 – 50.415 - 53.673 - 54.646

-Genel müdür 1/1 – 31.784 – 44.621 - 47.504 - 48.366

-Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 44.621 - 18.642 - 18.980

-Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 13.709 - 14.595 - 14.859

-Öğretmen 1/4 – 14.791 – 20.765 - 22.107 - 22.507

-Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 29.399 - 31.298 - 31.866

-Başkomiser 1/4 – 14.791 – 20.765 - 22.107 - 22.507

-Polis memuru 1/4 – 14.791 – 20.765 - 22.107 - 22.507

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 14.791 - 22.107 - 22.507

-Mühendis 1/4 – 14.810 – 20.791 - 22.135 - 22.536

-Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 14.927 - 15.892 - 16.180

-Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 30.689 - 32.672 - 33.264

-Profesör 1/4 – 25.678 – 36.049 - 38.378 -39.074

-İmam Hatip – 14.791 – 20.765 - 22.107 - 22.507

-Avukat 1/4 – 14.791 – 20.765 - 22.107 - 22.507

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