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Emekli maaşı 10 bin TL olana kira yardımı! Milyonlarca emekli kira derdinden kurtuluyor!

En düşük emekli maaşı alan 16 milyon emekliyi ve dar gelirli vatandaşları sevindirecek müjdeli haber paylaşıldı. Vatandaşlara ödemeler kira destek paketi kapsamında yapılacak. Bu haberimizde hükümetin düşük gelirlilere yönelik kira yardımı hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz..

Yayın Tarihi: 02.04.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 20:39
Emekli maaşı 10 bin TL olana kira yardımı! Milyonlarca emekli kira derdinden kurtuluyor!

Son dönemde yaşanan ekonomik durum halkın hayatını zorlaştırırken, hükümet çeşitli destek tedbirlerini genişletiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla vatandaşlara çeşitli maddi destekler sağlanıyor. Engelli aylıkları, eğitim ödenekleri, yaşlılık aylıkları, evde bakım ödenekleri ve hasta ve çocuklu ailelere yönelik destek de dahil olmak üzere Aile İşleri Bakanlığı'ndan gelen destek paraları hesaplarına aktarılacak. Düzenli ödemelere ek olarak, birçok devlet teşviki tek seferlik veya geçicidir. Ayrıca belediyeler aracılığı ile de atandaşlara çeşitli sosyal yardımlar ödenmektedir. Parlamento onayıyla yerel yönetimler, düşük gelirli hanelere ve emeklilere kira sübvansiyonu ödenmesini de onayladı. Peki Kira Desteğinin şartları nelerdir, ulusal kira yardımından kimler yararlanabilir? Yerel yönetimlerden kira yardımına nasıl başvurabilirim?Kira yardımı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz..

"Devlet kira yardımı sağlıyor"

Son açıklanan enflasyon verileriyle birlikte açlık sınırının 16 bin TL olarak belirlendiği görüldü. Düşük gelirli haneler, özellikle de asgari emeklilik maaşından yararlanan emekliler, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bu nedenle vatandaşlara ikamet ettikleri yere bağlı olarak belediyeleri aracılığıyla kira yardımı yapılıyor. Kira yardımı kişinin gelirine göre ödenmektedir. Dar gelirli vatandaşlara yönelik kira yardımı başvuruları ise telefonla veya belediyenin resmi internet sitesinden yapılabilecek.

2024 Yılı Kira Yardımı

Emekli maaşı 10 bin TL olana kira yardımı

Yerel yönetimler, düşük gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için kira desteği sağlamalıdır. Yaşadığınız yere bağlı olarak kira yardımına hak kazanabilirsiniz. Bu kapsamda kira yardımı miktarı devlete bağlı olarak 1.500 TL ile 2.500 TL arasında değişmektedir. Ödemeler 12 ay boyunca her ay vatandaşların hesaplarına yatırılacak. Büyük şehirlere yönelik kira sübvansiyonları yerel yönetimler tarafından daha fazla ödenecektir.

Kira yardımına nasıl başvurulur?

Emekliler ve aylık maaşı düşük gelirli kişiler kira yardımından faydalanabilmektedir. Bu şartları sağlayan vatandaşlar belediyelerine başvuruyor. Başvurular ikamet edilen belediyeye yapılmalıdır. Eyalet veya ilçe belediye binasına başvuran kişilere ödemeler önümüzdeki ay başlayacak.

Gölbaşı Belediyesi’nde uygulanmaya başlanan kira yardımı ödemelerinin kısa vadede Türkiye genelinde yaygınlaşması bekleniyor. Gölbaşı şehrinde ikamet eden vatandaşlar https://www.ankaragolbasi.bel.tr/kira-yardimi adresi üzerinden başvuruda bulunuyor. Başvurular ayrıca Hilal Masa'dan (0312 485 50 50, 0312 485 55 55) da kabul ediliyor.

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