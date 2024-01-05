Emekli maaşı 7500 TL olanları sevindirecek haber geldi

2024 yılında SSK (4A), Bağ-Kur (4B), ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin maaşlarına yapılan zamlarla ilgili detaylar belli oldu. Bu zamlar, emekli maaşlarında önemli bir artışa işaret ediyor. Özellikle en düşük emekli maaşı konusu, 7.500 TL'nin altındaki kök aylığına odaklanan bir formülasyon içeriyor. İşte detaylar...





2024 YILINDA EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILAN ZAMLAR

Memur emeklisine %49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ise %37,57 oranında zam yapıldı. Bu zamlarla birlikte en düşük memur emekli aylığı 9.876 TL'den 14.741 TL'ye yükseldi. Ancak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı hala 7.500 TL seviyesinde bulunuyor. 2024 yılında Ocak-Haziran döneminde emekli taban maaşının 10.000 TL ile 11.500 TL arasında bir rakama çekilmesi bekleniyor, ancak bu için Meclis düzenlemesi gerekiyor. İşte diğer ayrıntılar...





Emekli maaşlarının hesaplamasında kök maaş ve taban aylık düzenlemeleri önemli bir rol oynuyor. Emekli Sandığı'ndan alınan bilgiye göre, kök ücret üzerinden %37,57 oranındaki zam, kök ücreti 5.500 TL altında olanlara tam olarak yansımıyor. 6.000 TL kök ücreti olan bir kişi, mevcut enflasyon farkıyla çarpıldığında maaşı 8.254 TL oluyor. Sadece 754 TL'lik bir maaş farkı ortaya çıkıyor. 6.500 TL alanlara 1.440 TL, 7.000 TL alanlara 2.128 TL, 7.500 TL maaş alanlara ise %37,57'lik oranın tamamı yansıyor.

Emeklilerin maaşlarının bu zamlarla iyileşeceği ve ekonomik refahlarının artacağı öngörülmekte. Ancak en düşük emekli maaşı konusunda Meclis düzenlemesinin beklenmesi, bu durumu etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli taban maaş düzenlemesi talimatının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan nezdinde özel bir çalışma başlatıldı. SGK Uzmanı Karakaş, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla en düşük emekli maaşı düzenlemesi için hızlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Meclis'in kapalı olmasının bir engel teşkil etmediğini ve Bakanlığın bu konuda hızlı bir şekilde çalışma yürüttüğünü ifade etti.

En düşük emekli maaşı için 2024 tahminlerine de değinen Karakaş, mecburen seyyanen bir zam yapılması gerektiğini vurguladı. Kök ücreti 4.500 TL olan birine %100 zam yapılması durumunda bile maaşın 9.000 TL'ye ulaşacağını belirtti. Bu nedenle kök maaşların kategorize edilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, 5500 TL'nin altında olanlara, 5500-6000 TL arasında olanlara ve 6500-7000 TL arasında olanlara farklı oranlarda zam yapılması gerektiğini öngördüklerini söyledi.

Zam oranları ve yeni maaş miktarlarıyla birlikte en düşük emekli maaşlarının ne zaman yatacağı konusunda da bilgi veren Karakaş, SSK emeklilerinin genellikle ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur'luların her ayın 25'i ile 28'i arasında maaş aldığını belirtti. Memur emeklilerinin ise maaşlarını genellikle ayın 1'i ila 5'i arasında aldığını ifade etti. Ancak kök maaş ve taban maaş zammı düzenlemesinin yetişmemesi durumunda, ek bir ödeme tarihi belirlenerek Şubat ayının ilk günlerinde ödemelerin yapılması ihtimal dahilinde bulunuyor.