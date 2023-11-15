Emekli maaşı 7500 TL ve üzeri olanlara piyango vurdu! Ay sonuna kadar başvuran 10.000 TL alıyor

Türkiye'de yaklaşık 16 milyonu aşkın emekli vatandaş bulunmaktadır. Emeklilerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli kampanyalar düzenleyen bankalar, 2023 yılının ikinci yarısında da rekabeti sürdürüyor.

Özellikle 7500-8000 TL üzerinde maaş alan emeklilere yönelik cazip teklifler öne çıkıyor. QNB Finansbank, 7500-9999 TL arası maaş alanlara 7200 TL, 10000 TL ve üzeri maaş alanlara 8000 TL promosyon sunuyor. Akbank da benzer şekilde 7500-10000 TL arasına 9000 TL, 10000 TL ve üzerine 10000 TL promosyon veriyor.





Diğer bankaların tekliflerine baktığımızda;

Garanti BBVA, 3500 TL altına 4500 TL, 3500-7500 TL arasına 5250 TL, 7500-10000 TL arasına 6750 TL, 10000 TL üzerine 7500 TL promosyon sunuyor.

Ziraat Bankası, 3500 TL altına 3000 TL, 3500-7500 TL arasına 3500 TL, 7500-10000 TL arasına 4500 TL, 10000 TL üzerine 5000 TL teklif ediyor.

İş Bankası ve TEB'in de benzer şekilde farklı maaş aralıkları için değişen miktarda promosyonlar sunduğu görülüyor.

Bankalar ayrıca emekli maaşını kendilerinden alan müşterilere çeşitli avantajlar da sunuyor. Kredi kartı ve kredi faiz indirimleri, fatura ödemelerinde indirim, ATM'den ücretsiz para çekme imkanı bunlardan bazıları.

Emeklilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda bankaların tekliflerini karşılaştırması ve en uygun seçeneği belirlemesi öneriliyor. Rekabet ortamında emekli vatandaşlar için avantajlı fırsatlar sunulmaya devam edilecek.